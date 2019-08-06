【8.5罷工】微博批罷工惹議　一芳水果茶台灣總部：未來不涉政治

連鎖台式飲品一芳水果茶個別香港門店周一（5日）休業，疑似是響應罷市號召，更有張貼「與香港人同行」、「君子謀道不謀食」等公告。然而一芳在內地的官方微博及微信卻火速發表聲明稱，堅決支持一國兩制，「強烈譴責並堅決反對暴力罷工」，絕不容忍任何意圖分裂國家的行徑，又指對近期示威活動嚴重影響香港門店營運深感痛心。 聲明在三地引發熱烈討論，不少台灣網民聲稱「拒買」「只好掰了」，而一芳香港Fb專頁發文澄清指，微博言論「與香港總代理無關」。另一方面，台灣多間加盟店亦紛紛發文強調不認同上述聲明，網民戲稱已形成「一果兩汁」「一芳各表」「一芳兩制」甚至「三芳鼎立」的局面。 眼見風波愈演愈烈，一芳水果茶台灣總部今天（6日）發出聲明試圖熄火，稱未來將恪守品牌不涉政治的原則。

一芳水果茶在微博上發表聲明「反對暴力罷工」，引發爭議。（微博截圖）

一芳昨日（5日）在微博、微信聲明中提及，有關「違約門店」並非直營而是加盟店，已被解約關店，「倘有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利」，又指除個別處於示威遊行核心區的門店因安全考量閉店，其他20間門店都「在壓力下堅持營業」。

香港總代理：尊重各加盟店個人政治立場

不過，「一芳台灣水果茶 - 香港」於Facebook表示，官方帳號只有Facebook及Instagram，沒有經營任何微博帳號，於微博的聲明、言論與香港總代理無關。

文中澄清，一芳台灣水果茶屬台灣品牌，而香港地區所有分店的營運及管理事務皆由香港人作總代理，並獨立向台灣總公司匯報。自兩年前取得一芳台灣水果茶的香港代理權後，致力將台灣口味帶到香港多個社區，至今全線共29家，一直堅守品牌信念。

香港總代理又指，尊重各加盟分店擁有個人政治立場，並堅信香港是一個可以包容多元意見、自由、開放的地方，這亦是香港人堅守的核心價值。

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台多間加盟店：不認同微博聲明 反對一國兩制

而在台灣，一芳高雄建興店、楠梓德賢店、左營富國店、新竹馬偕店、台北伊通店、台北晴光店與台北內湖店等加盟店發文強調不認同微博上的聲明、反對一國兩制，「那篇聲明也不會改變我們愛台灣這片土地、這個國家的心」，又指相信身而為人都應享有自由和民主，「支持勇敢反抗極權政府不合理對待的人民」。

一芳台灣總部今天（6日）發出3點聲明，強調做水果茶是品牌創立初衷，一直兢兢業業、專注於在全球市場推廣台灣水果茶；未來將遵守當地法律法規，恪守品牌不涉政治的原則，專注水果茶飲的推廣；本次偶發事件引發關注，驚擾社會各界，一芳水果茶總部深感抱歉。

（綜合報道）