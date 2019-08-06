蔡英文推中共代理人修法　全國台企聯譴責製造「綠色恐怖」

繼修改「國安五法」後，台灣總統蔡英文早前稱要在立法院下個會期完成「中共代理人」的修法，未來將嚴格規範人民、法人、團體或機構不能為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明以及參加中共舉辦的會議等。 草案規定，違法者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣500萬元（約港幣126萬）以下罰金。 中國大陸台商組織全國台企聯今天（6日）發表聲明指出，不少台商擔心「躺着也中槍」，兩岸關係和平發展是兩岸民眾的共同願望，應當共同珍惜。

蔡英文早前宣稱，要在立法院下個會期完成「中共代理人」的修法。（資料圖片）

全國台灣同胞投資企業聯誼會（全國台企聯）發表聲明「強烈譴責民進黨製造綠色恐怖，讓台商回不了家」。聲明稱，近期台灣即將修法、增訂所謂中共代理人條款，眾多無辜的台灣民眾、包括全國台企聯會員和廣大台商，人心惶惶，擔心「躺槍中招」。

聲明指出，按照目前修法意見，不得與大陸有關機構接觸，甚至參加大陸舉辦的會議；台企受到大陸獎勵或支持也可能違法，被定為中共代理人，隨時可能被處罰金或判刑，真可謂「危言聳聽，恐怖籠罩」。聲明說，兩岸間每年數以百萬計的人員往來和交流，已成常態。中共代理人相關條款含糊不清，一旦通過，「欲加之罪，何患無辭？」

聲明最後表示，兩岸關係和平發展是兩岸民眾的共同願望，也是廣大台商安身立命的保障，應當共同珍惜。全國台企聯理應反映廣大台商強烈譴責的心聲、維護廣大台商的合法權益。

全國台企聯是由中國大陸各地台灣同胞投資企業協會為主所組成的社會團體，業務主管單位是大陸國務院台灣事務辦公室，並接受大陸民政部的業務指導和監督管理，國台辦主任劉結一是名譽會長。

（中央社）