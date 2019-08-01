陸委會民調：近9成人反對「一國兩制」，逾半認為大陸對台不友善

台灣陸委會在周四（1日）下午公布民調，指有88.7%的台灣民眾不贊成大陸的「一國兩制」主張，有87.8%反對大陸不承諾放棄對台使用武力，以及有88.4%對大陸長期以來對台灣在外交上的打壓表示不認同。 民調更顯示，有65.5%及51.4%的人認為大陸對台灣政府及台灣民眾持不友善態度。

民調又提到，有80.2%的人支持台灣政府做好自我防衛，拒絕「一國兩制台灣方案」，捍衛台灣主權及民主，有85.9%的人反對大陸當局對台進行統戰滲透拉攏、分化社會，以及有61.4的人贊成政府完成修正《國安法》，逐步完善「民主防護網」。陸委會指，民調反映台灣政府反制大陸消滅中華民國的政策主張與作為，獲致多數民意肯定。

民調顯示有73.9%的人支持蔡英文的堅守民主、保護主權，絕對不會在壓力下屈服主張。（資料圖片）

此外，有73.9%的人支持台灣總統蔡英文堅守民主、保護主權，絕對不會在壓力下屈服主張，以及有88%的人支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定的主張（88.0%）；更有84.8%的人贊成蔡英文主張台灣有權利參與國際事務，不應受到任何政治前提幹擾。

另一方面，民調亦有針對香港近期因為反對修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮，有64.7的人肯定台灣政府支持香港市民維護自由、法治及人權。至於在兩岸議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍佔絕大多數，有87.3%。

陸委會強調，中華民國是主權國家，大陸提出所謂的「一國兩制」充滿謊言及假象，其操作反民主、反和平的粗暴行徑，是破壞兩岸和平的最大亂源。台灣政府有堅定信念強化自我防衛及完善民主防護機制，絕不容許國家主權安全及台灣的自由民主遭受侵犯，並呼籲各界團結一致，反制大陸推進統一進程的政治圖謀，以及對台灣無所不用其極的滲透與分化。

（聯合新聞網）