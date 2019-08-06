印成立「拉達克中央直轄區」涉中國領土？　外交部斥損中國領土主權

日前，印度及巴基斯坦發生多次衝突，印度還廢除了印控克什米爾的「特殊地位」，8月6日，外交部發言人華春瑩就此表示，希望印巴雙方通過對話協商和平解決有關爭議，維護地區的和平穩定。此外，華春瑩還就印度宣布成立「拉達克中央直轄區」發表評論，指印度損害中方領土主權。

在6日的外交部記者會上，有記者就印度和巴基斯坦軍隊近期在喀什米爾實控線附近多次交火和相互炮擊情況發問，記者稱，印方向印控喀什米爾地區增派大量準軍事部隊，並加強了安全措施，該地區安全形勢趨於緊張，與此同時，印方宣佈廢除印控克區「特殊地位」，中方對此有何評論？

對此，華春瑩表示，中方對當前喀什米爾局勢表示嚴重關切，中方在喀什米爾問題上的立場是明確和一貫的，該問題是印巴之間的歷史遺留問題，這也是國際社會共識，有關方面應保持克制，慎重行事，尤其是避免採取單方面改變現狀、加劇局勢緊張的行動。我們呼籲印巴雙方通過對話協商和平解決有關爭議，維護地區的和平穩定。

阿克賽欽（Aksai Chin）地區地理位置示意圖。（網絡圖片）

當日有記者問，印度政府宣佈成立「拉達克中央直轄區」，其中涉及中印邊界西段領土。中方對此有何評論？

華春瑩表示，中方一直反對印方將中印邊界西段的中方領土劃入印行政管轄範圍，這一立場是堅定、一貫的，從無任何改變。

她表示，近日印方以單方面修改國內法律的形式，繼續損害中方的領土主權，這一做法不可接受，也不會產生任何效力，我們敦促印方在邊界問題上謹言慎行，嚴格遵守雙方達成的相關協定，避免採取導致邊界問題進一步複雜化的舉動。

據了解，印度宣稱擁有領土主權的拉達克地區東部，即通常所指的「阿克賽欽地區」，總面積約4萬2685平方公里，目前處於中國實際控制之下，大部為新疆和田所管轄，小部分為西藏阿里地區管轄。

（外交部網站）