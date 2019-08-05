印巴衝突升温之際 莫迪政府取消克什米爾自治特權

就在印度與巴基斯坦兩國於領土主權有爭議的克什米爾地區緊張對峙之際，印度政府在國會宣布廢除克什米爾地區特殊地位。

印度宣布取消克什米爾特殊地位

印度莫迪（Narendra Modi）政府宣布當地時間8月5日宣布，取消查謨和克什米爾邦的自治特權。

之前，印度憲法的370條款，賦予查謨和克什米爾在印度聯邦中「特殊地位」以及更多的自治權，該地區可擁有自己的憲法，單獨的旗幟，可擁有除外交、國防以及通訊領域外的獨立。

莫迪政府一直在努力終結克什米爾的自治特權。（新華社）

印度內政部長沙阿（Amit Shah）8月5日對印度議會說，聯邦政府將取消憲法中的370條款。該條款給予了有爭議的克什米爾邦特殊地位，允許查謨和克什米爾邦制定自己的法律。

沙阿說，整部憲法將適用於查謨和克什米爾邦。

查謨和克什米爾邦是印度唯一的穆斯林佔多數的邦。由於歷史上的主權爭議和宗教問題，印度憲法規定查謨和克什米爾邦享有自治特權。

美國CNBC網站說，印度政府此舉是為了將該地區與全國其他地區完全統一。

報道稱，印度總理莫迪的執政黨一直在推動結束克什米爾的特殊憲法地位，稱這個法律阻礙了克什米爾與印度其他地區的統一。

但是克什米爾的政治領導人說，取消該法律講會引發大規模的動亂。

印巴衝突升温 巴基斯坦總理呼籲特朗普介入

印巴本輪克什米爾衝突起始於7月31日，據印度陸軍在7月31日宣稱挫敗了一起「巴基斯坦陸軍對印控克什米爾的滲透」，打死了五名巴基斯坦特種部隊（SSG）成員，並呼籲巴基斯坦軍方來印度「收屍」。印度陸軍本週末還展示了據稱繳獲自「巴基斯坦特種部隊」的M24狙擊步槍。

對此，巴基斯坦軍方和外交部予以駁斥。隨後印巴開始在克什米爾地區進行交火。

印度當局8月2日分兩批向該地區增派了3.8萬名士兵，印度政府又在8月3日對當地的遊客和朝聖者發出了「巴基斯坦支持的恐怖分子可能發生襲擊」的警告。這引發了當地居民的恐慌，而遊客和朝聖者們也開始「逃離」該地區，當地居民也開始囤積必要的生活物資。

局勢驟然緊張之際，剛剛訪美回國不久的巴基斯坦伊姆蘭·汗（Imran Khan）8月4日在推特上呼籲美國總統特朗普（Donald Trump）介入調停克什米爾衝突，以避免大規模的「地區危機」。