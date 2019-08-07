【金馬獎】大陸國家電影局：暫停大陸電影及人員參加今屆金馬獎

《中國電影報》在星期三（7日）引述大陸國家電影局消息，大陸將暫停大陸電影及人員參加2019年第56屆台灣金馬獎。

第56屆金馬獎將於11月23日舉行頒獎典禮。（金馬獎執委會）

當局未有解釋理由，據此前內地傳媒報道，大陸的中國電影家協會和福建廈門市政府聯合在上海召開新聞發布會，宣布第28屆中國金雞百花電影節將於11月19日至23日在廈門舉辦，時間上剛好與金馬獎撞期，後者在將於10月1日公布提名名單，並於11月23日舉行頒獎禮。

金雞百花電影展與金馬獎撞期。（網上圖片）

據了解，第56屆金馬獎已於7月31日下午6時截止報名，以多達685齣電影創歷年新高，當中包括148齣劇情長片、104齣紀錄片、5齣動畫長片、366齣劇情短片及62齣動畫短片。至於評審團主席則是香港名導杜琪峯。

目前尚未知有當中有多少大陸電影，但有消息指，包攬今年柏林電影節影帝影后雙銀熊大獎的《地久天長》，以及入圍康城影展主競賽單元的《南方車站的聚會》，均未有報名金馬獎。

國家電影局已被劃入中宣部。（資料圖片）

大陸的國家電影局在2018年3月的大陸黨和國家機構改革中，前國家新聞出版廣電總局的電影管理職責被劃入中央宣傳部，同時對外加掛國家電影局牌子。中宣部關於電影管理方面的主要職責，包括管理電影行政事務，指導監管電影製片、發行、放映工作，組織對電影內容進行審查，指導協調全國性重大電影活動，承擔對外合作製片、輸入輸出影片的國際合作交流等。國家電影局同年4月16日正式揭牌，局長一職由中央宣傳部常務副部長王曉暉兼任。

（綜合報道）