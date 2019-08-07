【數十人傷】不滿開採毀生態　吉爾吉斯居民與中資礦場員工爆衝突

據中國駐吉爾吉斯大使館網站在周二（6日）公布，吉爾吉斯納倫州數百名居民周一（5日），在中資公司中吉礦業投資的索爾通—薩雷（Solton Sary）金礦項目附近舉行集會，部分人非法衝闖礦區，暴力毆打中方員工，造成數十人受傷。目前，中國駐吉使館正積極協助傷者就醫，杜德文大使已赴醫院探望傷者。

吉爾吉斯居民與中資礦場員工一度互相投擲石塊。（Twitter）

據外媒《自由歐洲電台》（RFE／RL）報道，當日約有500名當地居民集結在礦場附近，與中方員工發生口角，又扣押礦場的數輛貨車。網上影片顯示，雙方曾經互相投擲石塊。

當地衛生部周二表示，衝突發生後，20名中國工人因傷不同而住院治療。吉爾吉斯居民亦透露，前往集會的居民也有受傷，他們要求中資公司離開採礦區。

報道提到，自7月份起，有當地居民指責該礦場的開採行動造成牲畜大規模死亡，破壞生態環境。惟當局對土壤樣本進行測試後稱，沒有發現任何化學物質或高水平輻射量。

中國駐吉爾吉斯使館就事件發表談話。（網站截圖）

中國駐吉爾吉斯發言人稱，長期以來，中國企業在吉投資興業，為改善當地民生、增進兩國人民間傳統友誼作出重要貢獻，得到吉爾吉斯官方和社會各界的充分肯定。中國政府一貫要求海外中國企業嚴格遵守當地法律，積極回饋當地社會，實現互利共贏。

發言人還表示，此次事件給中方人員人身和財產安全造成重大損失。中方對此高度關切，已向吉方提出嚴正交涉，要求吉方全力救治傷者，徹查情況，嚴懲肇事者，公正妥善處理這一事件。中方敦促吉政府及有關部門採取切實措施，維護中國企業合法權益，確保中方人員安全，避免再次發生類似事件。

（綜合報道）