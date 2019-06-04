【中美角力】官方籲華遊客謹慎赴美　在美中資機構提高安全意識

綜合新華社和央視新聞消息，文化和旅遊部今天（4日）下午在國新辦發布中國遊客赴美旅遊安全提醒。同時，外交部和中國駐美國使領館也提醒赴美中國公民和在美中資機構提高安全意識。

文旅部提醒近期謹慎前往美國

報道稱，近期，美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發。文化和旅遊部提醒中國遊客充分評估赴美旅遊風險，及時瞭解旅遊目的地治安、法律法規等資訊，切實提高安全防範意識，確保平安。提醒有效期至2019年12月31日。

至於中方為何選擇此時發布赴美安全提醒，文化和旅遊部辦公廳副主任、新聞發言人喻劍南回答稱，主要是出於安全方面的考慮。美國是中國公民出境旅遊的重要遠端目的地之一，但是近年來美國槍支暴力犯罪和社會治安事件頻繁發生，中國遊客的人身和財產安全也受到威脅和侵害。

文旅部稱，近期美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發，提醒中國遊客充分評估赴美旅遊風險。（資料圖片/視覺中國）

外交部籲在美公民及機構提高安全意識

此外，外交部和中國駐美國使領館當天也提醒赴美中國公民和在美中資機構提高安全意識，注意加強防範。如遇緊急情況，可及時與中國駐美國使領館聯繫尋求協助。提醒有效期同樣至2019年12月31日。

外交部領事司副司長陳雄風對此回應稱，近期不少中國公民向中國駐美使領館反映，他們在入境美國時，或在美境內被美方執法機構無端盤查騷擾，中方已多次向美方表達關切。「中國外交部提醒赴美中國公民注意相關安全風險，是完全應該的事情。」

對於有記者提問，發布安全提醒對兩國人員往來是否造成影響，陳雄風表示，希望情況儘快得到改善，同時強調說，中方希望美方採取更加積極的措施，使兩國人員往來更加便利，進而為兩國各領域交流合作創造更好的條件。

喻劍南則表示，中國這麼多遊客出遊，選擇去哪裡，主要是取決於遊客個人的意願，相信中國遊客會根據自身情況，對旅遊目的地的安全狀況做出謹慎評估和明智的選擇。

中國外交部稱，中方希望美方採取更加積極的措施，使兩國人員往來更加便利，進而為兩國各領域交流合作創造更好的條件。（資料圖片/視覺中國）

另據此前報道，教育部周一（3日）也發布了2019年第一號留學預警，指一段時間以來，中方部分赴美留學人員的簽證受到限制，周期延長，有效期縮短，以及拒簽率上升的情況，對中方留學人員赴美學習或在美順利完成學業造成影響。教育部提醒廣大學生和學者，在留學前加強風險評估，增強防範意識，做好相應的準備。

（綜合報道）