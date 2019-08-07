維權人士郭飛雄6年刑滿出獄　呼籲中國政治改革

今天（7日）上午，被監禁六年的中國維權人士郭飛雄（本名楊茂東）刑滿出獄。他出獄後接受採訪時，呼籲中國進行政治改革，還呼籲中美兩國進行深度合作。

郭飛雄早年留影。（網絡圖片）

郭飛雄是一名維權人士和作家，曾參與多起維權活動，自2005年曾4次被政府關押，兩次被判刑共11年。

2013年8月郭飛雄因參與抗議當局對《南方週末》的審查第四次被關押，此後他還曾參與過要求官員公佈財產活動。他最終在2015年11月被以「聚眾擾亂公共場所秩序」和「尋釁滋事」兩項罪名判處6年徒刑。

今天早晨7點郭飛雄從廣東省英德監獄刑滿出獄，在出獄一個多小時後，他接受了採訪。

現年53歲的郭飛雄說：「我在這裡要向習近平、李克強、慄戰書三位中國領導人發出鄭重的呼籲，請三位領導人在未來三年內為中國有序的政治改革做三件實事，第一件事就是推動全國人大批准《聯合國公民權利和政治權利國際公約》；第二件事是基本放開新聞自由；第三件事是在全中國選100個縣進行縣長直選試驗。

郭飛雄說：「我的理想是不會改變，但我的操作思路變得更加善意、更加審慎、更加具有開放包容性。」

早前有消息指，郭飛雄在服刑中健康狀況惡化，得不到獄方應有的檢查和治療，他進行了絕食抗爭。

郭飛雄今天表示：「我現在身體基本健康，只是有些虛弱，需要靜養一段時間。」他說，「過去的一切就讓它過去吧。我現在正在思考怎麼把握未來。」

郭飛雄還呼籲正陷於貿易戰之中的美中兩國進行深度合作，稱「這種深度合作關係，將會為全球人類的文明交往，為全球人道主義事業，為維護世界和平提供豐富的不斷富有創意的公共產品。」

（美國之音）