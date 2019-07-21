大陸異見人士劉興聯在台尋求政治庇護　滯留逾290天獲加拿大接收

去年9月下旬赴台尋求政治庇護的中國大陸異見人士劉興聯，滯台逾290天後終於獲允許前往加拿大定居，昨天（20日）深夜飛往温哥華。與他一同赴台尋求政治庇護的顏克芬，則在兩個月前已先飛抵加拿大。

赴台尋求政治庇護的中國大陸異見人士劉興聯（左）及顏克芬（右）皆赴加拿大生活。（中央社）

劉興聯的擔保人、華人民主書院董事主席曾建元證實劉興聯已在20日晚上乘搭飛機前往温哥華。曾建元説，64歲的劉興聯曾在大陸監獄受過刑訊逼供，加上年紀較大，身體狀況不佳，但在台期間有接受醫療，持續養病。他之所以比顏克芬晚了兩個月才前往加拿大，是因為等待身體檢查報告，目前身體健康狀況已達到加拿大政府接受的標準。

協助劉興聯和顏克芬在台北居住安頓的中國大陸流亡作家、獨立中文筆會會長貝嶺表示，劉興聯是在加拿大政府及加拿大宗教團體的全程安排及台灣移民署的護送下搭機離台。貝嶺説，由於劉興聯的身體狀況，他將獲得加拿大資助方一整年的生活及醫療資助，而他在渥太華的住所已租定，將很快獲得加拿大的永久居留許可。

劉興聯與44歲的顏克芬去年9月持中華人民共和國護照從泰國過境台灣，表示自己是遭中共迫害的異見人士，盼申請政治庇護。兩人滯留桃園國際機場管制區4個多月，今年1月30日先出境至第三國，再透過永久和平發展協會以專業交流名義邀訪，31日入境台灣，等待轉送第三國。

劉：曾在武漢監禁9個月

資料顯示，商人出身的劉興聯2013年與維權人士秦永敏、潘露共組「玫瑰團隊」，成立非政府組織「中國人權觀察」，劉興聯並擔任祕書長。劉興聯曾表示，因為自己被祕密從海南捉到武漢監禁9個月，身體狀況才急劇下降。

（中央社）