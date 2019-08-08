【眾口難調】北京地鐵車廂實行冷暖分區　太冷太熱網民各有抱怨

北京地鐵公司今天（8日）消息，基於6號線冷暖車廂試行的成功經驗，自8月5日起，2號線、13號線及S1線亦已正式實行冷暖車廂，並陸續在其他線路實施，意即同一輛車的部份車廂温度為「強冷」23°C，其他車廂温度為「弱冷」26°C。 然而，有不少網民抱怨「弱冷」車廂太過濕熱、不衛生，亦有人抱怨「強冷」車廂太冷、不環保，一時間眾口難調。

北京地鐵實施車廂冷暖分區。（微博）

據了解，除了上述已實行的線路，北京地鐵還計劃於8月12日起在1號線及15號線實行冷暖車廂，16日起在7號線實行冷暖車廂，其他線路將視列車改造情況適時推行。

然而，翻看微博評論可發現，許多網民對此項新政表達不滿。有人覺得「弱冷」車廂太熱，「弱冷區很濕熱」，亦有人認為「強冷」車廂太冷，「調到不出汗的温度就行了」，還有人說，上班尖峰時段能夠擠上車就好，很難自由選擇車廂：

－「不是每個人都天天洗澡換衣服，夏天的時候，弱冷會造成病毒傳染，異味滿車，根本受不了啊。還是取消這種不人性化的設計吧。」

－「13號線的冷車廂還是不夠冷」

－「人多時候弱冷車廂熱，強冷正好。人少時候弱冷正好，強冷車廂又太冷。」

－「早高峰哪個門能上去就哪個門，還有功夫選擇強冷弱冷？還是先考慮一下怎麼解決擁擠問題吧」

－「我可以站在冷暖分區之間的車廂連接處嗎？」

網民對地鐵實行冷暖分區意見不一。（微博@北京昌平）

還有網民建議，地鐵應該分帶小孩區和成人區：

－「有些蠻不講理的大人帶著熊孩子實在是……」

－「還有一些經常打電話和手機聲音外放的也單獨安排吧，真的很影響別人」

－「倒不如分一分老弱婦孺車廂」

－「有空分車廂，不如人多的時候弄冷一點，人少的時候弄熱一點。」

（綜合報道）