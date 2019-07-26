贈「治不了洋人還治不了你」錦旗諷南京地鐵　網民遭警迫寫悔過書

南京地鐵自2014年7月起禁止飲食，違者將會受到警告，或者被處以20元人民幣以上、100元人民幣以下罰款等處罰。 日前在南京地鐵一列車廂內，有中外乘客各自在座位進食，地鐵職員見狀，對中國乘客作出行政警告處理，但對外國乘客僅作口頭勸阻。事件曝光後，南京地鐵職員被質疑選擇性執法，「只罰中國人不罰外國人」一事引來無數網民嘲諷。 其中有位網民甚至給南京地鐵送了一面寫上「治不了洋人還治不了你」的錦旗，以表達不滿。惟該網民近日突然被南京警察帶到派出所進行審訊，他並稱自己被關了近5個小時和被要求寫「悔過書」，再次激起輿情關注。

近日在南京，地鐵職員對喝奶茶的中國乘客作出行政警告處分（左圖），對吃麵包的外國乘客卻僅作口頭勸阻（右圖）。（網上圖片）

據此前報道，有微博網民發帖爆料，稱7月10日晚上8時20分左右，在南京地鐵二號線一列車廂中，坐在他對面的一名外國女乘客在吃麵包，斜對面的中國男乘客在喝奶茶。兩名地鐵職員看到後，僅口頭勸籲外國女乘客收起麵包，卻對中國男乘客開出罰單。

南京地鐵其後就事件道歉，並發情況通報解釋稱，因「語言原因」，職員僅對外國乘客進行口頭勸阻，未有處罰，而對中國男乘客作出行政警告處理。

內地一名網民難以消氣，將一面寫有「治不了洋人還治不了你」字眼的錦旗掛在地鐵出口，表示嘲諷。當時有其他網民提醒他，這可能會被認定為「尋釁滋事」。事後，送錦旗的網民自稱遭到警方審訊。

網民給南京地鐵送「治不了洋人還治不了你」錦旗表達不滿。（網上圖片）

24日晚間，新浪微博帳號「窮到送錦旗」發布長文，以第一人稱講述送錦旗的網民前一晚遭到南京警察審訊的過程。

微博長文稱，「昨晚五點和南京警察在約好的地方見了面後，（警察）連哄帶拽的把我拉到警車裏説找個地方聊聊，直接把我安排在派出所審訊室裡，坐在嫌疑人的坐位上。」

長文還提到，警察在錄口供時，當事網民回答了為甚麼送錦旗以及是否有人指使送錦旗等問題，時長達2個小時。但就在當事網民以為在口供上簽字按手印即結束審訊時，南京警方收到領導進一步指示，要求當事網民就送錦旗事件寫悔過書。

網民在微博透露被南京警察帶到派出所審訊的過程。（新浪微博）

「半央求半強迫筆都塞我手裏了……我準備寫，警察也高興，講了講香港發生的事，再三拿我和他們對比，意思是性質一樣只不過未到這程度，再有下次依法處理從重處理」，長文寫道。

由於當事網民還遭到警察斥責「送錦旗很不厚道」「關你屁事」等語言攻擊，他一怒之下在悔過書上亂寫一通。警察當即要求他重寫，「語氣也含有威脅，拿我手機叫我家人來談談」。但當事網民不想連累家人，於是答應改口重寫。最後，南京警方再次請示領導後將該網民放走，當時已經是晚上9點。

網上不少人同情該網民的遭遇，並批評南京警察的行為。至25日早上，南京市公安局地鐵分局在官方微博發文稱，「這是一個圍觀時代，具體來説，是一個憑二手信息圍觀的時代」，疑似回應輿情，反遭更多網民批評：

「也就只敢欺負同胞了你們。」

「再給地鐵公安送一錦旗。」

「丟人，政府公信力就你們當中這幫害羣之馬破壞的。」

「慕洋犬官方好大的官威啊。」

（綜合報道）