「變形」風波後三峽大壩遭中央巡視組點名：存在廉潔風險問題

三峽大壩「發生變形並可能潰壩」的消息上月在網上瘋傳，後來三峽集團回應稱消息為謠言。惟傳聞才稍微平息，長江三峽集團近日收到中共第七巡視組的反饋情況，顯示三峽集團存在防範化解重大風險責任落實不夠到位、一些重點領域存在廉潔風險等問題。

長江三峽工程大壩。（資料圖片/視覺中國）

據內媒《界面》報道，今年3月至6月，中共第七巡視組對三峽集團黨組進行了常規巡視。近日，第七巡視組組長郭旭明分別向三峽集團黨組書記、董事長雷鳴山反饋問題，提到堅守主責主業有偏差，防範化解重大風險責任落實不夠到位。

此外，巡視組還指出，三峽集團存在「黨風」建設落實不到位等情況，提出了六點整改意見建議。其中一條就是「切實增強風險意識，建立健全工作機制，著力防範化解各類風險。」

網傳的三峽大壩扭曲變形衛星影像。

另據多維新聞報道，這並非三峽集團第一次被巡視出問題，早在2013年，中央第九巡視組就在三峽集團巡視出不少問題。 2014年2月17日，中共第九巡視組向三峽集團公司領導班子反饋巡視情況，指三峽集團存在有領導人員親友插手工程建設，一些招投標暗箱操作等。

2015年以來，三峽集團及所屬各單位針對巡視發現的問題落實整改、追責工作，共收回多付工程款、退還違規或者不合理報銷費用2,150多萬元人民幣，對698名責任人進行了追責。

（綜合報道）