【颱風利奇馬】凌晨在浙江温嶺沿海登陸　多地海陸空交通癱瘓

颱風「利奇馬」已於周六（10日）凌晨在浙江温嶺沿海登陸，預料會轉向偏北方向移動並逐漸減弱，先後穿過浙江、江蘇後，將於明天中午前後移入黃海西部海域，同日傍晚到夜間在山東半島南部沿海再次登陸。 利奇馬帶來狂風驟雨，海陸空交通大受影響，上海虹橋、浦東機場、台州路橋機場、杭州機場等均有大量航班延誤及取消、高鐵停運、港口封橋封港。 據應急管理部通報，截至目前，受災人數共計有187.2萬人，有64.9萬人要轉移，另有4.1萬畝農田受災，3000間房屋受損，暫無房屋倒塌和人員傷亡報告。

利奇馬在温嶺市城南鎮登陸。（視覺中國）

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颱風登陸温嶺後，使當地遭遇大範圍電力故障，要近15年來首次拉響防災警報。台州、樂清等多地亦有停電、高壓線起火、房屋漏水等情況。中央氣象台早上6時發布颱風橙色預警，雖然利奇馬已從超強颱風級減弱為颱風級，但仍然極具破壞力。

在上海，截至早上6時，全市共有2984棵樹木倒伏，100條電力故障（目前已恢復80條，20條正在搶修），4次招牌等零星墜物，46處道路水浸（44處已消除，2處正在搶排）、2戶居民家中進水、150畝農田受淹，幸無人員傷亡，並完成轉移撤離25.3萬人。

上海有大量航班取消。（視覺中國）

上海迪士尼度假區，包括上海迪士尼樂園周六暫停開放，已購票的遊客可在未來6個月任選一天再次到訪。

至於在寧波市東錢湖鎮，有村莊在早上7時許山洪暴發，多名村民被困，消防員已成功解救出12人，目前仍在繼續搜索救援。在鄞州區五鄉鎮亦在村莊被洪水圍困，消防員從一處坍塌危房中救出9人，但由於村莊範圍大，尚不清楚還有多少人被困，救援正在進行中。

滿載逾萬噸鋼材的貨船「遠海9」，受颱風影響致主機故障、舵葉丟失，船上15名船員一度遇險。（東海救助局）

此外，一艘滿載逾萬噸鋼材的貨船「遠海9」，受颱風影響致主機故障、舵葉丟失，在長江口水域被拖過程中更嚴重偏蕩導致失控。船上15名船員一度遇險，目前已經獲救，貨船則被拖進上海港安全水域拋錨。

（綜合報道）