【颱風利奇馬】掠過北台灣釀2死7傷　江浙滬嚴陣以待

超強颱風「利奇馬」今日（9日）上午掠過台灣北部，台灣中央災害應變中心提供報告顯示，颱風襲台期間，造成2死7傷，逾6萬戶停電。 「利奇馬」逐漸遠離台灣後，大陸中央氣象台預料，最大可能於今日後半夜到明日（10日）清晨以「強颱風」或「超強颱風」級別在浙江台州沿海登陸。

颱風利奇馬暴風圈9日影響台灣北部及東北部陸地，台北市上午出現間歇性降雨。（中央社）

據中央災害應變中心報告，颱風「利奇馬」在台灣造成2死7傷。其中一名來自台北的60多歲楊姓男子，昨日（8日）為防颱爬樹修樹枝，摔落撞頭，送醫不治身亡。昨日宜蘭縣近海發生地震，新北市一名64歲婦女，因倒塌衣櫃壓住，送醫後死亡也列入災情統計。

報告顯示，台北市另有5人受傷，其中2人為騎車摔傷、1人手腳擦傷、1人手指骨折、1人鋸樹受傷。宜蘭縣有2人受傷，為1人鋸樹遭砸傷頭部、1人遭飛來的鐵條砸傷。

此外，台電表示，累計至今早11時，全台曾停電戶數累計達6萬1831戶，其中5萬2690戶已復電，9141戶仍停電，主要停電區域包括基隆市、台北市、新北市、桃園市等。中央災變中心則表示，各地淹水狀況已退水，自來水正常供水、電力部分及基地台陸續修復完成。

上海嚴陣以待迎戰超強颱風「利奇馬」，全面排查消除安全隱患。（視覺中國）

而在大陸，中央氣象台今日上午舉行新聞通氣會，介紹颱風「利奇馬」的特點、路徑及影響，指出「利奇馬」是今年以來西北太平洋最強颱風，也將是今年以來登陸中國大陸的最強颱風。

據介紹，「利奇馬」將於明日凌晨到上午在浙江象山到蒼南一帶沿海登陸，最大可能在浙江台州到樂清一帶沿海登陸，登陸時強度為強颱風級或超強颱風級，11日前後移入黃海，12日將再次登陸。

另根據大陸氣象局今日上午11時公布的消息，國家防總啟動了防汛防颱風三級應急響應，分別向浙江、上海、江蘇派出工作組，協助地方開展防汛防颱風工作。

（綜合報道）