【標準版3799元】搭載鴻蒙系統　華為子品牌榮耀推出首部智能電視

華為在周六（10日）的開發者大會上，發布旗下產品線系列子品牌「榮耀」的首部智能電視「榮耀智慧屏」，將於下週四上市。 榮耀智慧屏是首個搭載華為自行研發「鴻蒙OS」的終端產品。

據介紹，榮耀智慧屏採用鴻鵠818智能晶片等華為自行研發的晶片，採用四核CPU、四核GPU技術，標準版售價3799元（人民幣．下同），Pro版則為4799元。標準版及Pro版本均是55英寸大螢幕，螢幕佔比為94%。

榮耀智慧屏其中一個賣點是螢幕佔比極高。（vmall.com）

榮耀總裁趙明指，榮耀智慧屏採用55英寸4K分辨率A+級IPS高清硬螢幕，具有87%NTSC廣色域，比其他同類產品多出20%的色彩，加上有360nit高亮度，畫面更通透均衡。

榮耀智慧屏其中一個特點是支援智能畫質調節及智能音質調節功能，前者可自動識別不同類型的影像內容，在對比度、色彩、動態畫質等多種參數上自動進行智能匹配，例如有影院、體育、圖片、少兒、標準、游戲等模式，但僅支援來自華為的「華為視頻」App的影片；後者則是自動識別不同類型的影像內容，將音質根據場景需求自動調教至最優化。

榮耀智慧屏採用鴻鵠818智能晶片等華為自行研發的晶片，採用四核CPU、四核GPU技術。（vmall.com）

標準版與Pro版的唯一分別是後者有一個升降式攝像頭，支援1080P高清視像通話，更能支援與手機及其他榮耀智慧屏之間的視像通話。趙明特別強調一點，升降式攝像頭只有在需要時才會升起，平常都會隱藏，保證用戶私隱。

榮耀智慧屏搭載鴻蒙OS，其分布式架構的特性可以和多種硬件聯通，大會現場就成功演示榮耀智慧屏與大疆無人機的聯動，將大疆無人機拍攝的影片直接回傳，未來還有支援與更多硬件聯通。

（綜合報道）