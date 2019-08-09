華為正式發佈「鴻蒙」系統：若Android無法使用可隨時轉換至鴻蒙

8月9日下午消息，華為開發者大會於8月9日-8月11日舉行，華為消費者業務 CEO、華為技術有限公司常務董事余承東以《全場景時代新體驗與新生態》為題發表演講，正式宣佈，發佈自有作業系統「鴻蒙」。

發布會現場。（微博）

余承東介紹，鴻蒙OS是基於微內核的全場景分散式OS，這是分散式架構首次用於終端OS，可以實現跨終端無縫協同體驗。

根據余承東的說法，安卓有超過1億行代碼，內核就超過2000萬行，但一般用戶用到的代碼不到8%，整體比較冗餘，在IoT時代這既沒必要也不需要。

余承東提出了「微內核」的概念，也是鴻蒙OS的特點之一。區別於「宏內核」，微內核採用同一套操作平台，針對不同硬件能力的產品進行部署，並採用分散式架構，提升效率。也就是說，手機和車載設備的用途不同，灌入同樣系統無必要，但它們可以採用同樣的內核，部署不同的介面或功能。

余承東表示，目前華為還是將優先採用Android作業系統作為主力，但如果出現任何不確定因素，鴻蒙OS將會無縫接入華為的所有智慧設備，第一時間完成軟件遷移。

余承東說：「我們要打造全球的作業系統，不僅僅是華為自己的，我們希望開源，讓全球的開發者力量參與進來，打造下一代最領先的作業系統。」

另據國家知識產權局商標局網站顯示，早在5月，華為已經為其自主研發的系統註冊「華為鴻蒙」商標。

（新浪科技、澎湃新聞）