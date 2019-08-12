官網列港台為國家　Asics中國致歉：支持一中原則　韓東君割席

外國多個服飾品牌近期在華相繼捲入「主權風波」。繼網民揭發義大利名牌Versace和美國時尚品牌Coach在T恤設計上將中港台並列後，日本運動品牌Asics（亞瑟士）亦被發現在中國以外地區的官網上把香港和台灣列為「國家」（Country），遭指控「分裂中國」。 Asics中國分公司今日中午透過官方微博致歉，表示公司始終如一地堅持中國領土完整，支持「一個中國」原則。

Asics在中國以外地區的官網上將香港、台灣列為「國家」（Country）。（網頁截圖）

有內地網民發現，Asics在中國以外地區的官網上的「Choose Your Country」（選擇國家）一欄，台灣與香港皆可獨立選取。多人就此指責Asics「分裂中國」，紛紛揚言抵制，並要求Asics代言人韓東君停止與其合作。

Asics中國分公司今日中午透過官方微博致歉，表示要向社會各界誠摯道歉，並鄭重聲明：「亞瑟士中國及全體員工始終如一地堅持祖國領土完整，支持一個中國原則，支持香港、台灣是中國領土不可分割的一部分。​​​​」

不過，《香港01》記者發現，直至今日下午5時30分，Asics中國以外地區官網仍將香港、台灣列作國家（Country），並未作出修改。

代言人宣布停止合作：堅決維護中國主權

所屬經理人公司則發表聲明，表示Asics在中國官網用中文寫明「中國香港」和「中國台灣」，但在國際版官網卻將香港和台灣並列為國家，行為涉嫌侵犯中國國家主權和領土完整。對此，韓東君決定停止一切與Asics的代言合作。聲明同時強調，韓東君始終堅持一個中國原則，堅決維護國家主權及領土完整。

韓東君亦在個人微博強調，自己作為中華人民共和國公民，「堅決維護中國主權，維護祖國統一，中國主權和領土完整神聖不可侵犯，更不容分割！」

網民熱議：

「中國一點都不能少，維護祖國統一。」

「把中國人當傻子？？滾！」

「滾蛋！」

「堅決維護中國領土主權完整！」