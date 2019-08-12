【辱華風波】Versace及Coach誤認香港為獨立國家　品牌隨即道歉

中國經濟發展急速掘起，市場的消費力亦極高，單單是中國女裝市場的零售額已由2011年的4117億元增加至2015年的7324億元。令高級時裝品牌也紛紛進註中國市場，但這個亦不是能容易開採的金礦，首要條件是必先入鄉隨俗與要求高的國民同聲同氣。意大利品牌Versace 6月時剛宣佈任命首位中國代言人，加強發展中國市場，可惜不足數月，品牌大使楊冪隨即發出聲名要與品牌割蓆，到底所謂何事？

Versace印字T恤將香港及澳門特別行政區誤認為獨立國家。（網上圖片）

就在香港正直反政府氣氛緊張之際，內地網民發現Versace有一件印字設計的T恤將香港及澳門特別行政區誤認為獨立國家，被指令人聯想到港獨思想。印字設計均以「城市-國家」的方式排序，如「Beijing - CHINA（北京-中國）」，只有香港和澳門寫成「Hong Kong - HONG KONG（香港－香港）」和「Macau-MACAO（澳門－澳門）」，沒有寫上「中國」引致網民震怒。身為品牌大使的楊冪立刻於凌晨時間發出聲明，指Versace的設計涉嫌損害中國主權及領土完整，並向對方發出「解約協議告知函」，履行「維護祖國統一」的公民責任。Versace事後亦馬上在微博發文致歉，並表示該款 T-shirt 於 7 月 24 日已在所有官方銷售渠道下架並銷毀。

本年6月意大利品牌Versace剛宣布任命楊冪為首位中國代言人。（Versace）

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同日，大陸網民發現Coach 1941的印字T恤也把香港和台灣在同一情況下與其他國家並列，在官方網站上也把香港、澳門、台灣列於Country（國家）選項上，但品牌反感敏捷，馬上把香港、澳門已經加上「SAR OF CHINA」的標註，台灣亦改為「TAIWAN, CHINA」。同時本年才任命的Coach中國區品牌代言人劉雯今早也於官方微博上急急割蓆，終止與Coach合作，她的律師聲明亦指「該行為嚴重傷害到中國人民的民族感情，指有關行為應被嚴厲譴責」，可見內地人對國家每一吋土地的擁護情緒極為強烈。Coach在本日中午時份亦於官方微博發表道歉聲明，並將所有商品下架。

另外Givenchy亦有一款印字T恤也出現雷同問題，將香港、澳門與中國、美國等國並列，網民已揚言作出抵制，僅品牌尚未有回應。

Coach 1941的印字T恤也把香港和台灣與其他國家並列，品牌亦馬上致歉。（網上圖片）

內地名模劉雯在2019冬秋系列剛加入Coach，作中國區品牌代言人，不足一個月已立刻與品牌終止合作。（Coach）

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