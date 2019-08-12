【保時捷女司機】官方：丈夫涉違紀遭免派出所長職務　立案調查

重慶保時捷女車主案引發輿論強烈關注，據重慶市公安局渝北區分局今天（12日）官方通報，調查發現，保時捷女車主李月的丈夫童小華，在擔任渝北區公安分局石船派出所所長期間涉嫌其他違紀問題，經渝北區公安分局黨委研究決定，免去其所長職務，對其立案調查。

重慶李姓女司機日前駕駛一輛紅色保時捷，在街頭與一名男司機發生口角，雙方繼而互相掌摑，引發熱議。（資料圖片）

通報指出，保時捷女車主李月，出生於1974年11月，重慶渝北人，初中學歷，無固定職業。其丈夫童小華出生於1973年10月，1997年7月參加公安工作。兩人於1998年12月結婚，育有一女。

至於網傳李月住800萬元人民幣別墅，開2輛套牌保時捷豪車不實。

通報表示，李月和童小華名下有兩處房產，一處是現居住商品房，物業形態為花園洋房，2010年4月購入（總價50萬元人民幣，首期15萬元人民幣，按揭20年）。另一處是童小華父親的拆遷安置房（過戶在童小華名下）；兩人名下現有轎車2輛，一是保時捷WPOAA298凱門B5轎車，系李月購買的三手車，二是華晨寶馬BMW525Li轎車。

李月的保時捷轎車自2016年3月購買過戶至今，在4個記分周期內共有29條交通違法記錄，其中闖紅燈1條，無超速違法記錄，均已處理。對於曾自稱「紅燈從來都是闖、打個電話全部改」，李月在被詢問中表示「就是虛榮心，信口開河」。

此外，網傳與李月發生衝突的男司機楊某遭人半夜敲門、受到對方威脅，經查不存在。

保時捷女司機在街頭與男司機互摑。（影片截圖）

據悉，7月30日上午，一段「保時捷女司機當街掌摑男司機遭反削」的視頻在網絡上流傳。事情發生在重慶渝北區兩路附近。視頻顯示，女司機在男司機未讓行下車後指着他罵，並給了他一耳光，隨後男司機迅速回扇了一耳光，女司機帽子也被扇飛。

隨後，網絡曝出該保時捷女司機多段視頻，自稱「愛飆車、經常闖紅燈、扣分隨意銷」，引發公眾強烈關注。不少網友質疑其家庭背景、收入來源、交通違法處理等背後有「貓膩」。

現如今，保時捷女司機的丈夫童小華已被立案調查，後續結果還需等待。