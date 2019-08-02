【保時捷女司機】被指借派出所所長丈夫享特權　重慶警方責令調查

重慶的李姓女司機日前駕駛一輛紅色保時捷時，在街頭與另一名男司機發生口角，雙方繼而互相掌摑，引發熱議。李女其後被發現丈夫是渝北區一間派出所所長，同時卻有相當多交通違規紀錄，家庭背景、收入來源成疑。 重慶市公安局在星期四（1日）深夜發通報，決定責成渝北區公安分局成立調查組深入調查。

警方通報指，李女與他人發生衝突後，渝北區公安分局已依法對其交通違法行為作出處理，涉事雙方亦就糾紛達成調解協議。惟隨後網上流傳多段影片，李某自稱「愛飆車、經常闖紅燈、扣分隨意銷」，引發公眾強烈關注，被網民質疑家庭背景、收入來源、交通違法處理等事的背後有古怪。

李女與另一名男司機發生口角，雙方繼而當街互相掌摑。（影片截圖）

警方對此高度重視，已召開專題會議研究調查處置有關工作，責成渝北區公安分局成立調查組，本著對事實、對公眾、對當事人高度負責的態度，對網絡反映的李某和其丈夫渝北區公安分局石船派出所所長童小華相關情況，依紀依法調查處理。

另一方面，有內地傳媒「起底」李女的家庭背景，引述知情人士透露其住在渝北區一處高級屋苑，鄰居更坦言李女平時都相當囂張跋扈，經常能看到她開跑車出入，十分搶眼。

李女住在一個高級屋苑，即使買早餐都會開保時捷去。（南方都市報）

鄰居指，李女住在「一梯兩戶」（即一層樓只有兩個單位）的洋房，對其印像深刻是因為頭髮顏色顯眼，且所駕駛的保時捷是紅色，「她到小區門口買個早餐，大概800米的距離都要開跑車，一般人都走路去。」鄰居又表示，李女多是獨自出入停車場，很少見到與丈夫同時出現，「聽說她老公不張揚，拿她沒有辦法。」

李女被指曾逼停一輛網約車。（網上圖片）

有自稱認識李女近20年的友人更稱，李女是從湖南搬到重慶，其後級與現任丈夫相識，「她剛來重慶時沒有其他的朋友，每天都會來樓下聊天打麻將。她本身性格就比較張揚，口無遮攔，偶爾發生一點事就暴跳如雷，這幾年越來越高調了，差不多兩年前開始像現在這樣打扮，頭發染成了藍色。」

（綜合報道）