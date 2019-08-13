官網列香港作「國家」Swarovski道歉　亞洲代言人江疏影停止合作

奧地利水晶品牌Swarovski（施華洛世奇）近日被內地網民發現，官方網站上香港是列於「國家」之下。 事件引發輿論質疑，Swarovski在周二（13日）早上在官方微博發聲明致歉，並強調「從來堅決維護中國的主權和領土完整」。 至於施華洛世奇的亞洲代言人江疏影，其工作室在同日發聲明，宣布停止與Swarovski停止一切合作關係。

Swarovski為官網列香港作「國家」發聲明道歉。（視覺中國）

聲明強調，Swarovski「從來堅決維護中國的主權和領土完整，為中國市場和人民帶來全球化統一的服務。責任在肩，初心未變」。（微博）

Swarovski的聲明指，已經在全球加強對中國地區的認知和支持，從而加速以中國市場為核心的自查，「施華洛世奇全球在各個國家和地區擁有上千個網站，目前我們在逐一排查，會盡全力在最短時間內糾正錯誤，我們相信用行動彌補才是表達立場最好的選擇」。

聲明強調，Swarovski「從來堅決維護中國的主權和領土完整，為中國市場和人民帶來全球化統一的服務。責任在肩，初心未變」。

江疏影的工作室發聲明，宣布停止與Swarovski停止一切合作關係。

江疏影工作室的聲明。（微博）

與此同時，Swarovski的亞洲代言人江疏影的工作室發聲明，指Swarovski的官方網站涉嫌損害中國國家主權和領土完整，獲悉事件後已第一時間向Swarovski發出《解約通知函》，停止雙方一切合作關係。聲明並表明立場「堅持一個中國原則，祖國的主權與領土完整神聖不可侵犯，對於任何有損國家主權與領土完整的行為，我們決不容忍姑息」。

近期多家外國品牌近日被內地網民爆出在產品或官網上將香港、澳門和台灣等同於「國家」，品牌包括Versace、Coach（蔻馳）等。每一次的曝光都引起內地網民憤慨，內地為這些品牌代言的明星也都在第一時間表示中止與那些品牌的合作。品牌隨後無一例外地做出道歉。

（綜合報道）