投資者起訴新城控股獲南京法院受理　律師：仍有逾200人等待控告

內地房地產上市公司新城控股前董事長王振華，7月初傳出在上海一間酒店猥褻一名9歲女童，被當地警方刑事拘留，檢察院此後批准逮捕。 一名投資者以涉嫌虛假陳述為由，起訴新城控股，昨日（14日）獲南京法院立案受理，並已移送金融借貸審判庭審理。代表律師稱，還有逾200名投資者已在其律師樓登記，希望追討損失。

王振華涉嫌在酒店內猥褻9歲女童，已被檢察院批准逮捕。（視覺中國）

事源7月4日，上海嚴義明律師事務所、江甦法舟律師事務所共同組成專項律師團隊，以嚴義明和範凱洲為主導律師，共同為新城控股中小投資者維權，並發布《關於新城控股中小投資者起訴王振華等要求賠償投資損失的公開信》。

信中表示，王振華因涉嫌猥褻兒童罪被警方刑事拘留後，新城控股未能及時披露，且在該消息曝光前，出現5宗大宗交易。新城控股的眾多中小投資者遭受嚴重損失。該律師團隊將為受損中小投資者維護投資權益提供全程法律服務。

將陸續為其他投資者提起訴訟

內媒《紅星新聞》引述範凱洲稱，目前在他那裡進行登記的，大約有200多個受損投資者，但具體受損金額以及預計索要賠償等都不方便透露。

範凱洲續指，因為各種手續以及團隊審查等比較複雜，考慮到受損投資者們的期盼，所以先盡快為其中一個投資者進行起訴，「他的證據更加清晰」。對於其他還未提起訴訟的受損投資者，範凱洲稱，會盡快地整理好證據等，然後再根據情況做出相應的安排。