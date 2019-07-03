【董事長涉猥褻女童】新城控股單日蒸發150億　內媒疑受壓刪報道

內地房地產上市公司新城控股董事長王振華周三（3日）傳出涉嫌猥褻女童被上海警方採取強制措施，新城控股在香港上市的兩間公司股票應聲暴跌，單日蒸發150億港元。 上海警方在晚上發通報，證實王振華被帶走調查，另一名疑犯周某則向公安機關自首，目前均涉嫌猥褻兒童罪被刑事拘留，案情大致與此前《新民晚報》所報道的一致。 值得留意是，下午曾轉載報道的多間內地傳媒離奇自行刪稿，耐人尋味。

事實上，網上流傳聊天截圖，上海市委宣傳部新聞處副處長陸一波通知「所有人」，「對王某某（王振華）涉嫌猥褻未成年女性一事，各媒體包括新媒體要不報道。已發新媒體，請即撤稿。收到，請覆！」

網傳上海市委宣傳部新聞處副處長陸一波施壓要求內媒刪除報道。（微博）

有內地傳媒《上游新聞》當天下午到訪位於上海的新城控股集團總部，發現保安明顯加強，有多人駐守，進出都要使用門禁卡，並聲稱「今天情況比較特殊」，故要查清外來人員的情況。上游新聞強調，已通過多個可靠消息來源證實，王振華確實涉案且被警方採取強制措施。新城控股一名副總裁則在接受訪問時表示，目前公司運營正常，近期會針對此事發布資訊。

位於上海的新城控股集團總部。（上游新聞）

新城控股總部保安明顯加強，進出都必須要使用門禁卡。（上游新聞）

另一方面，中宣部直接領導的中共中央機關報《光明日報》發表評論，指儘管該案仍處於偵查階段，是否定罪量刑，還須經過法院審理裁判，但認為猥褻兒童的法律後果並非未知數，王振華一旦罪成，將要面臨5年或以下有期刑刑，「涉嫌猥褻女童如屬實，沒啥好說的，從重從嚴吧！」

（綜合報道）