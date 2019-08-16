【新疆再教育營】白皮書：教培工作勢在必行　有保障學員基本權利

新疆「再教育營」問題備受國際關注，中國政府強調其是「職業技能教育培訓中心」。國務院新聞辦周五（16日）再發表另一份《新疆的職業技能教育培訓工作》白皮書，指出新疆是中國反恐、去極端化鬥爭的主戰場，展開教育培訓工作是勢在必行，並強調學員的基本權利得到保障，且教育培訓工作取得顯著成效，是探索去極端化的有益經驗。

白皮書共分為開展教育培訓工作勢在必行、依法開展教育培訓工作、教育培訓的內容、學員的基本權利得到保障、教育培訓工作取得顯著成效、探索出去極端化的有益經驗共六大部分。

白皮書指教培工作是新疆政府依法採取的一項社會治理措施。（資料圖片）

前言指出，一段時期，新疆深受恐怖主義、宗教極端主義之害，人民生命安全受到嚴重威脅，新疆設立職業技能教育培訓中心（教培中心），展開職業教育培訓工作（教培工作），最大限度保障各族人民的生命權、健康權、發展權等基本權利，取得反恐、去極端化鬥爭重要階段性勝利。

而在「學員的基本權利得到保障」方面，白皮書指教培工作是新疆政府依法採取的一項社會治理措施，過程中嚴格貫徹落實憲法和法律規定，保障參與培訓學員的基本權利不受侵犯，「教培工作根本不是甚麼限制、剝奪人身自由的措施，而是依法採取的幫助學員擺脱恐怖主義、宗教極端主義束縛的重要措施，是實現人的思想解放、素質提升和更好發展之舉」，並強調確定教育挽救對像的唯一標準，就是是否有過恐怖主義、宗教極端主義違法或犯罪行為，與其所在的地區、所屬的民族和所信仰的宗教毫無關係。

白皮書又指學員有人身自由、宗教信仰自由、通信自由等。教培中心嚴禁以任何方式對學員進行人格侮辱和虐待，充分尊重和保障不同民族學員的風俗習慣，免費提供種類繁多、營養豐富的清真飲食。教培中心在管理上實行教育與宗教相分離，學員依法是不得在校內組織、參加宗教活動，但信教學員回家時可以自主決定是否參與合法宗教活動。

白皮書指，新疆的教培工作取得顯著成效，學員的綜合素質得到提升、宗教極端主義有效祛除、社會風氣明顯好轉、社會大局持續穩定，新疆更是，新疆已連續近3年未發生暴力恐怖案件。新疆的教培工作獲各族人民普遍支持，亦得到國際社會的積極評價。

白皮書指學員強調學員的基本權利有得到保障。（資料圖片）

白皮書在最後指，新疆展開教培工作，做法完全符合國際社會反恐、去極端化的基本精神和基本原則，完全符合世界各國人民的根本利益和要求。新疆的反恐、去極端化鬥爭仍有可以不斷完善的地方，仍有許多工作要做，將堅持從本地實際出發，繼續遵循《聯合國全球反恐戰略》（60/288）和《防止暴力極端主義行動計劃》（70/674）等文件精神，堅持打防結合、預防為主的原則，努力不懈不斷完善教培工作，為保障新疆各族人民的各項基本權利，實現新疆社會穩定和長治久安。

（綜合報道）