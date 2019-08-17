【美台軍售】美國國會將審查F16V戰機對台軍售案　中方提嚴正交涉

美媒日前引述消息人士指，美國仍然繼續推進對台灣總值80億美元的F16V戰機軍售案。台灣空軍計劃將現有144架F16A/B戰機升級為F16V戰機，向美國採購66架全新的F16V戰機，未來擬部署台東志航空軍基地。 共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）其後證實，白宮已決定將軍售案提交至國會審查，兩黨多位國會議員都公開表示支持。

共和黨籍參議院外交委員會主席Jim Risch發表聲明指歡迎軍售案，認為面對來自中國大陸愈來愈大的壓力，F16V戰機能夠提升台灣捍衛領空主權的能力。參院軍事委員會主席James Inhofe與共和黨籍參議員John Cornyn則發出聯合聲明，指台灣為區域安全穩定的「重要支柱」，有鑑於中國大陸日益強硬的姿態及軍事集結，F16V戰機將能助台遏止侵略。

美國國會議會證實，白宮已決定將對台F16V戰機軍售案提交至國會審查。（網上圖片）

民主黨籍眾議院外交委員會主席Eliot Engel、共和黨籍首席議員Michael McCaul也在聯合聲明中表示，軍售案向外界「發出強而有力的訊息」，顯示美對區域安全與民主的承諾。

另一方面，中國大陸外交部發言人華春瑩在周五（16日）回應指，美國向台灣出售武器嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，特別是「八．一七」公報規定，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。華春瑩強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。中方要求美方充分認清有關問題的高度敏感性和嚴重危害性，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不得向台出售F16V戰機，停止售台武器和美台軍事聯繫，否則中方必將作出強烈回應，由此造成的一切後果將由美方承擔。

值得一提是，台灣空軍司令部周五在社交媒體上首度為向美國採購F16V戰機一事發表文章，表示空軍的三款主力戰機服役迄今已屆中壽期，為因應不斷提升的敵情威脅及未來作戰需求，籌建新式戰機。空軍司令部表示，F16V戰機是針對當前敵情威脅最佳選項，考量美軍各型先進主力戰機均符合台灣的作戰需求，其中尤以F16V轉換訓練最快、後勤維補成本效益高，獲得期程短，能最快形成即時戰力。

台灣空軍計劃將現有144架F16A/B戰機升級為F16V戰機，向美國採購66架全新的F16V戰機。（中央社）

空軍司令部更列出大陸解放軍戰機繞台的三條路徑，指大陸從未放棄武力犯台意圖，對台遠海長航、繞台飛行，台灣全島均成攻擊正面，軍力成長造成兩岸空中兵力差異逐漸加大，因此台軍急需獲得性能優異戰機，以利空中作戰優勢。為捍衛領空及區域穩定，台軍未來將規劃新增一個戰鬥機聯隊，強化本島整體防空安全，兵力編現比將可達90%以上。

（綜合報道）