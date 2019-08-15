「劍翔」無人機亮相台北航太國防展　大陸航母「遼寧號」成假想敵

綜合台媒報道，2019年台北國際航太暨國防工業展於15至17日登場，台灣軍方首次展示「劍翔」反輻射無人機的完整機動式發射載台系統。台灣中科院透露，台軍已確定將量產「劍翔」，其假想目標包含大陸「遼寧號」航母編隊艦艇。 此外，台灣總統蔡英文15日也到展館出席開幕儀式，並參觀了F-16戰機模型。

蔡英文15日出席「台北國際航太暨國防工業展」開幕儀式，觀看F-16模型。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，蔡英文當日出席「2019台北國際航太暨國防工業展」、「台灣無人飛行載具展」開幕典禮，被問到台灣購買F-16戰機是否會受到中美貿易戰影響。蔡英文表示，政府持續改善與強化空防的能力，希望能有多一些F-16戰機來強化台灣的空防，也希望美國政府在完成內部程序時，能夠做一個決定。

中科院研發的「劍翔」反輻射無人機全系統首度亮相。（聯合新聞網）

中科院航空所長齊立平14日則表示，台軍已確定將量產「劍翔」，將分6年共生產104架。他並透露，「劍翔」的主要作戰目標是敵方各型主動雷達，並能在台海作戰，癱瘓遼寧艦編隊的海基雷達系統是作戰目標之一；「劍翔」的作戰範圍，最遠可打擊大陸東南沿海的俄製S-300、S-400及紅旗系列防空飛彈的雷達陣地。

齊立平稱，「劍翔」無人機系統已具備作戰能力，科技水平處於世界前列。該機可裝載在發射車上，一輛車可搭載12架，可單擊或群攻，具備衝撞、擊毀敵方雷達的能力。無人機可針對所有輻射源進行壓制攻擊，假想目標包含大陸遼寧艦航母編隊艦艇。此外，也因其機動部署特性，未來或進一步在外島、艦艇上部署。

由於「劍翔」無人機體神似以色列「哈比」無人機，性能也類似，曾引起關注，但未聞以色列原廠有反應。中科院則表示，此型無人機技術關鍵在於尋標頭，皆由中科院自主研發。

此外，台軍於展覽上還展示了雄風三型及雄風二型飛彈，並加強宣導大陸海軍對台威脅，並首次透露大陸艦載防空飛彈系統或有攔截雄風三型飛彈的能力。

點擊以下圖輯瀏覽此次台北航太國防展陳列的台軍裝備：