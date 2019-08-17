【首次純商業化】中國「捷龍一號」火箭發射成功　三顆衛星入軌

據《央視》報道，周六（17日）中午12時11分，中國在酒泉衛星發射中心成功發射「捷龍一號」運載火箭，以「一箭三星」方式，順利將三顆衛星送入預定軌道。 據悉，這是由中國航天首次採用純商業化模式執行的商業航天發射。

中國「捷龍一號」運載火箭。（央視新聞）

報道稱，「捷龍一號」是中國固體火箭中體積最小（全長約19.5米，直徑1.2米），重量最輕（起飛重量約23.1噸）的火箭，擁有中國固體運載火箭中最高的運載效率。其生產周期僅需6個月，24小時內就能完成發射準備，可適裝1.2米和1.4米直徑衛星艙，滿足用戶「一箭一星」或「一箭多星」的發射需求。

而據中國科學院消息人士稱，「捷龍一號」此次運送的衛星能夠同時提供業務遙感服務和窄帶通信服務，還具備數據及圖像捕捉等多種功能，將在中國諸多經濟領域大顯身手。

作為中國首枚商業航天運載火箭，「捷龍一號」運載火箭由純商業模式打造，意味著其研製經費的來源非國家投入，而是面向社會資本融資開展研製。此外，商業化還意味著引入社會資源參與配套，採用競爭性採購，以競爭的方式，選出其中價格最優的和性能最好的，在控制成本的同時保證火箭的可靠性。

中新網的報道還指出，中國運載火箭技術研究院用於商業航天發射的火箭將被命名為「龍系列」，初定包含「捷龍」和「騰龍」兩個系列。捷龍系列以商業固體運載火箭為主，發射靈活；騰龍系列以液體運載火箭為主，運載能力較大。

（央視新聞、中新網）