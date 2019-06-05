【一箭七星】民用船舶作發射台　長征十一號火箭首次海上發射成功

國家航天局宣布，長征十一號海射運載火箭在中午12時左右，於黃海海域海上發射試驗成功，是中國首次在海上發射火箭，將有利於更好地滿足不同傾角衛星的發射需求，促進中國商業航天發展。 火箭搭載技術試驗衛星捕風一號A星、B星，以及5顆商業衛星，全部都順利送入預定軌道。

火箭成功從海上發射升空。（微博）

據當局表示，今次試驗是採用長征十一號海射型固體運載火箭，並以民用船舶作為發射平台，「探索了我國海上發射管理模式，驗證了海上發射能力」。至於捕風一號A星、B星，則是實現小衛星編隊探測海面風場的零的突破，可提高全天候海面風場探測能力，提升中國颳風監測和氣象精準預報能力。

當局特別強調海上發射運載火箭有靈活性強、任務適應性好、發射經濟性優等特點，可通過靈活選擇發射點和航落區，滿足各種軌道有效載荷發射需求，為「一帶一路」沿線國家提供更好的航天商業發射服務。

海上發射平台是由大型半潛式駁船改裝而成。（微博）

值得一提是，長征十一號是中國長征火箭家族中運載能力最小，但發射準備時間最短的「最小最快」火箭，其全長20.8米，最大直徑2米，重約58噸。長征十一號同時是長征火箭商業發射的主力，已多次將商業小衛星送上太空。

至於今次的海上發射平台，是由大型半潛式駁船改裝而成，甲板面積巨大，長達110米，寬近80米，面積超過一個標準足球場，可以同時容納火箭、各種保障車輛以及各種設備。

（綜合報道）