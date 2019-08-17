【逃犯條例】全國人大外事委：美推動香港人權法粗暴干涉中國內政

針對美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）、盧比奧（Marco Rubio）等，近日所發表的對香港反對修訂《逃犯條例》引發一連串示威浪潮的看法。全國人大外事委員會發言人尤文澤在周六（17日）表示，威脅在美國國會推動通過《香港人權與民主法案》，是嚴重違反法治精神，「是赤裸裸的雙重標準，是對中國內政的粗暴干涉。」

尤文澤指，近期在香港發生的一連串非法活動特別是極端暴力行為，嚴重違反《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國香港特別行政區基本法》、《中華人民共和國國旗法》、《中華人民共和國國徽法》及香港特別行政區有關法律條例，是公然挑戰「一國兩制」原則底線，粗暴踐踏香港法治和社會秩序，嚴重威脅香港市民生命財產安全，必須依法懲處。

尤文澤指，近期在香港發生的一連串非法活動特別是極端暴力行為，是公然挑戰「一國兩制」原則底線，粗暴踐踏香港法治和社會秩序，嚴重威脅香港市民生命財產安全，必須依法懲處。（資料圖片）

尤文澤批評，美國的一些議員把上述的暴力犯罪，美化成爭取人權和自由，把香港警察嚴正執法、打擊犯罪、維護社會秩序，歪曲成暴力鎮壓，威脅在美國國會推動通過所謂《香港人權與民主法案》，此舉嚴重違反法治精神，「是赤裸裸的雙重標準，是對中國內政的粗暴干涉」。尤文澤強調，違法不被懲處，法律就沒有威嚴，法律沒有威嚴，法治就蕩然無存，維護香港的社會秩序和穩定必須依靠法治。

尤文澤在最後亦重申，香港是中國的香港，香港事務是中國的內政，「香港的長期繁榮穩定是包括750萬香港市民在內的全體中國人民的堅強意志，絕不是極少數暴力犯罪分子所能撼動的，也絕不是任何外部勢力橫加干涉所能改變的。」

（央視新聞）