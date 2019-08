【逃犯條例】外交部駐港公署反駁佩洛西和華爾街日報　指言論錯誤

香港逃犯條例修訂引發的連場示威,引起全球關注,不少外國傳媒發表評論,政治人物如美國眾議院議長、民主黨佩洛西(Nancy Pelosi)都有發表聲明。 外交部駐港特派員公署指斥《華爾街日報》社論充斥無知、偏見和傲慢,亦稱佩洛西瘋狂地幹着反中禍港的罪惡勾當。

華爾街日報稱若血腥鎮壓 將全球受害

《華爾街日報》在8月13日發表社論,題為《The Hong Kong Stakes for Trump》(《特朗普的香港賭注》,外交部繹作《特朗普的香港風險》),副題為《He needs to warn China about the damage from a crackdown》(《他需要警告中國局勢崩盤的破壞力》)。

文章表示,如果中國國家主席習近平下令血腥鎮壓香港的示威活動,造成的傷害將會是全球性,美國總統特朗普需要警告中國不要這樣做。

稱擔心滲透合理 指推動逃犯條例挑動事件

文章提到8月13日機場事件,指示威者拘留兩名涉嫌親政府的「滲透者(infiltrators)」,有人被毆打。而防暴警察出現後,現場衝突在全世界電視前變得暴力。

文章指,在出現「滲透者」事件前示威都是和平進行,現場示威者擔心有人滲透是合理的,而政府推動逃犯條例修訂,才是挑動一切事件的始作俑者。

《華爾街日報》社論指出,8月13日晚防暴警察在機場出現後,現場衝突在全世界電視前變得暴力,外交部駐港公署斥是偏見。(資料圖片)

外交部駐港特派員公署:無知、偏見、傲慢、不負責任

外交部駐港特派員公署稱,《華爾街日報》文章罔顧事實、顛倒黑白,對香港局勢指手劃腳,妄加評論,發言人提出嚴正交涉,表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱,該文就香港局勢發表了一系列不負責任的言論,充斥着無知、偏見和傲慢。該發言人指出,自1997年7月1日起,香港是中國不可分割的一部份,香港事務純屬中國內政,不容任何外國置喙。說中國「入侵」香港荒謬之極,還拿《中英聯合聲明》說事,「這不是無知是甚麼!」

將暴徒美化為和平示威 警察寫作野蠻暴力

發言人說,該文把香港特區政府誣稱為煽動者,把香港警隊依法執法、維護法治說成野蠻暴力,把暴徒暴行美化為「和平示威」和「合理憂慮」,「這不是偏見是甚麼!」,又指該文以世界警察自居,不僅向美國政府決策者「喊話支招」,更猖狂要美國總統以簡單粗暴方式插手香港事務,「這不是傲慢是甚麼!」

美國眾議院議長佩洛西表示,香港警察必須立即停止對人民的攻擊和虐待,外交部斥是顛倒黑白、雙重標準。(路透社)

佩洛西促停警察暴力 推動《香港人權法》

至於佩洛西在8月14日發表聲明,表示過去10個星期,港人爭取自由、正義、真正自治的勇氣和決心,啟發了全世界。她表示,親北京的特首及香港警察必須立即停止對人民的攻擊和虐待,又呼籲特首林鄭月娥和立法會立即撤回逃犯條例修訂,調查並停止警察暴力、實行普選,滿足「一國兩制」承諾的合法民主訴求。

佩洛西又表示,美國國會民主、共和兩黨議員,與港人站在同一陣線,未來幾個星期將展開《香港人權與民主法案》立法工作。

外交部稱佩洛西與暴力份子勾結反中禍港

針對佩洛西的言論,外交部駐港公署發言人指是極端錯誤,顛倒黑白、雙重標準的偏執已近歇斯底里,又指這些政客與極端暴力犯罪份子內外勾結,瘋狂地幹着反中禍港的罪惡勾當。

發言人強調,中國政府和人民捍衛國家主權、安全與發展利益的決心堅如磐石。任何企圖遏制中國發展、破壞香港繁榮穩定和「一國兩制」的圖謀和行徑,必將遭到包括香港同胞在內的全體中國人民的迎頭痛擊。