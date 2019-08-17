【逃犯條例】武警深圳演練影片曝光　粵語警告「停止暴力」

反對《逃犯條例》修訂引發的示威衝突已經持續兩月。近日，有媒體發現，大批武警在深圳進行集結訓練。 今天（17日）新浪微博上更流傳一段影片，雖然片中並未標註其演習地點，不過演習中有水炮車驅散示威者場景以及持盾牌、警棍的武警演練逮捕畫面，還有警察用粵語喊話。 該影片獲得《人民日報》微博轉載，並指出這是「今日（8月17日）在深圳舉行的公安武警大練兵」。

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該影片長約一分鐘，其開場就展示武警戰士、裝甲車等整齊地列隊，此後，有武警舉起紅旗，用粵語警告稱「停止暴力，回頭是岸」。

此後，影片中出現了荷槍實彈的武警/警察部隊調動場面及裝甲車前進畫面，之後又出現了全副武裝的武警組成陣勢應對「示威者」衝擊，並以水炮、催淚彈等驅散示威者，最終，武警在警犬協助下「逮捕」示威者。

早前，《環球時報》總編胡錫進發文表示，武警在深圳集結是要對香港暴力分子的「嚴正警告」，如果香港的暴力分子不懂得物極必反的道理，也看不到武警集結的信號，他們就是在自取滅亡。

解放軍東部戰區陸軍的微信公眾號「人民前線」更曾經發表文章，表明從深圳出發抵達香港只需要10分鐘。

而台灣《中央社》則稱，有消息人士表示，為因應香港局勢，目前深圳集結的武警約有1萬人，共11個支隊。