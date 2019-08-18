【逃犯條例】巴黎港人集會反修例　親中華人帶五星旗到場對峙

港府修訂《逃犯條例》引發的爭議持續，居外港人近日亦發起反修例集會，在墨爾本、倫敦等城市都有類似活動。 旅居巴黎的香港人昨天（17日）集會支持反修例運動訴求，來自中國內地的僑民等親中華人也帶著中國國旗到場，表達「香港屬於中國」等意見，雙方在一個小小的廣場上各據一方，雖然未能達成明顯有效的交流，但最終和平散去。

巴黎港人集會支持反修例運動。（中央社）

在巴黎的港人當地時間傍晚6時冒雨聚集在聖米歇爾廣場（Place St-Michel），手舉反對修例、「與香港團結在一起」等標語牌，也有台灣僑民及關心亞洲情勢的法國民眾到場支持香港獲得更多自由及民主。

來自香港的活動策劃人之一Iven受訪時說，香港政府漠視民眾訴求，警察不當使用武力，把群眾打成「港獨」勢力，完全歪曲反修例訴求，香港本該受「一國兩制」保障，但現在很多香港人認為這項制度已經失效，只要生活在香港就能感受到，港府完全聽命於中央政府。

由於這場活動在Facebook上傳開，來自中國內地的僑民也彼此號召帶著國旗到場表達「香港是中國一部份」等意見，他們高唱中國國歌，間歇有指責港人「漢奸」、「賣國賊」的呼聲。整場活動持續到晚上8時，據報道，整場示威過程平和，雖然有零星爭執，但都立刻平息下來。

在場的熊姓內地僑民表示，「不管怎麼說，我都是一個中國人，一定要來」，認為一開始的反修例運動可能是出於一些誤會，後來變成有人在後面做「推手」，從中獲得政治利益，不一定是真正的群眾運動，得到政治利益的並不是中國人。他想對香港民眾說：

沒事，待在家就好了，繼續過好自己的生活，這是最重要的，這種政治活動也不是我們能夠去左右，老百姓過好自己的日子最重要。

巴黎居民Fabienne與友人帶著「拒絕中國司法介入」的標語牌，幾乎全程參與集會，她說自己只是普通市民，不是亞洲事務專家，也從未造訪中國，單純是抱著「世界一體」的想法關心亞洲發展，兩個月來，她密切留意香港運動，感到很擔心。

她說，雖然知道香港回歸中國，遲早要面臨政治制度問題，但仍令人難以接受，認為「那是兩個不同世界的碰撞」，畢竟香港已習慣於某種模式的民主、言論自由及生活方式，而「中國的共產信條並不支持民主，中國本可更加開放或民主化，當前發展卻非如此」；此外，她也很失望法國政界對這場運動談得並不多。

（中央社）