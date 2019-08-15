【逃犯條例】大陸藝人爭相撐港警　台藝人「跟風」引兩岸網民罵戰

香港反對修訂《逃犯條例》引發的一連串示威浪潮，其中大陸官媒《環球時報》記者付國豪日前在機場被示威者毆打，其在鏡頭前的一句「我支持香港警察，你們可以打我了！」，在大陸掀起一股熱潮。 《人民日報》其後就以一張紅底白字、以中文寫上「我支持香港警察，你們可以打我了」及以英文寫上「What a shame for Hong Kong」的宣傳圖片，發起聲援香港警察的運動，獲大量網民熱烈轉載。 不少大陸藝人亦有轉載聲援，甚至不乏台灣藝人，卻引來兩岸網民罵戰。

《人民日報》發起聲援香港警察的運動。（微博）

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鑑於此前曾經有大陸藝人未有及時表態而受質疑，故今次大陸藝人都相當踴躍，除了包括早前宣布與「侵犯或模糊中國領土主權」品牌Versace、Coach、Swarovski及Samsung分別解約的楊冪、劉雯、江疏影、張藝興外，其他在香港亦甚有知名度的楊洋、吳謹言、秦嵐、張雨綺、白百何、鹿晗、吳亦凡、韓庚、宋茜、張嘉倪、劉詩詩、TFBOYS王俊凱、王源及易烊千璽、高圓圓等都有一一表態轉載。

另一方面，台灣藝人歐陽娜娜日前亦在微博上發文，寫道「#香港是中國香港」及轉發宣傳圖片，獲得大陸網友熱烈讚好，「嗚嗚嗚我愛妹妹」、「香港是中國的，中國一點都不能少」、「喜歡娜比是有原因的」、「總是不會對nabi失望」。其他諸如Wanna One成員賴冠霖、饒舌歌手VAVA等亦相繼加入聲援香港警察。

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但對於台灣藝人的表態，台灣網民大多都表示不滿。以模特兒出身、近年已轉戰大陸的利晴天為例，其主動在微博和Instagram上表態支持香港警察，結果就有大批台灣網民留言痛斥，「還是覺得人民幣香，良知都不要了嗎？」、「又一個為了人民幣低頭的藝人」。與此同時，亦有許多大陸網民為利晴天護航，「小哥哥！不要害怕！你背後有14億人的支持！」、「台灣人才被洗腦了，有良知的人都不會縱容自己的家園亂下去」。

（綜合報道）