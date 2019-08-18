【逃犯條例】內地HipHop歌籲港青年別迷失：唔好俾人揾笨一鋪清倉

香港反修訂《逃犯條例》風波持續。在內地，近日流傳一首Hip Hop歌曲《迷途》，內容反對香港青年上街示威，呼籲他們「別再迷失」，「唔好俾人揾笨一鋪清倉」。

《迷途》一曲內容反對香港青年上街示威，呼籲他們「別再迷失」，「唔好畀人揾笨一鋪清倉」。（影片截圖）

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《迷徒》的歌曲MV顯示，其作曲者名為「沈懿」，主唱名為「鋼七連」，他同時擔任作詞人和MV製作。全曲夾雜粵語和普通話，配上廣東話繁體中文字幕，MV中的畫面則是香港街景和反《逃犯條例》示威等。

該歌曲MV最初由中央政法委新聞網站《中國長安網》發布，官媒《人民日報》等隨後紛紛轉載。其官方微博寫道，「安哥」（即中國長安網）收到這首內地青年原創說唱《迷徒》，「每個迷失在街頭的港青都應該看看。」

整個MV以廣東話一句「喂，衰仔，快的返黎食飯啦！」作結。但配上的字幕疑有錯別字，將「衰」寫成「哀」。（影片截圖）

歌詞呼籲香港青年「快停手吧」、「別再迷失」、「睜開雙眼看清香港沒有被守護」，又斥責「還砸人祖墳，以多欺老，不配為人」，反問「是否快樂就建立在市民痛苦之上？」歌詞又指港青被騙、不聽真話，「暴力永遠不會是最正確的解答，別到最後闖了大禍才知道害怕。」

歌詞同時提到，「香港係我地既的地方，唔好一時衝動俾人揾笨一鋪清倉，唔好俾香港變左暴力既天堂......唔好為左美元出賣你既大腦」，暗喻有人背後出錢策劃示威。整個MV則以一句「喂，衰仔，快的返黎食飯啦！」作結。

歌曲在微博等內地網站廣傳，有網民直指「好棒」，也有人表示香港青年「真的別被利用了」：

「香港是我們的香港，不要讓香港成為暴力的天堂！！」

「真的都好棒。中國新年輕一代真的好棒。」

「希望暴徒能夠迷「徒」知返，否則受到的懲罰也不會留情！」

「句句戳心。真的別被利用了。」