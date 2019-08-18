【逃犯條例】大陸歌手徐真真拒刪微博撐警帖文　在台演出遭取消

反修訂《逃犯條例》引起的風波持續。原定昨日（17日）在台北THE WALL舉辦演唱會的大陸歌手徐真真，因拒絕取消其在微博轉發的帖文「我支持香港警察，你們可以打我了」，被主辦單位以安全考量為由取消演出。

徐真真發聲明，表示在台北的演出取消。（微博）

在8月13日的機場集會中，官媒《環球時報》記者付國豪被示威者襲擊並用索帶綁起雙手，放在行李車上。當時付國豪說的「我支持香港警察，你們可以打我了」，在內地獲廣泛傳播，多名網民和歌手、明星等相繼轉發。在綜藝節目《中國有嘻哈》走紅的歌手徐真真，也於14日轉發相關內容，表示支持香港警察。

徐真真原定昨晚（17日）在台北The Wall Live House舉辦《如果愛請渣愛》演唱會，同日上午卻在微博發聲明宣布演出取消。聲明指，台北的演唱會場地方面在徐真真與團隊到達台灣後，要求他刪除在微博發布的「我支持香港警察」帖文才能演出，團隊感到「非常震驚」並拒絕，並經雙方多次溝通卻未能達成共識下，被迫取消演出。聲明又稱，感謝台灣歌迷的支持，希望有機會再與台灣歌迷見面。

The Wall Live House表示，對徐真真一方趁機炒作政治議題深表遺憾。（Facebook）

主辦單位：提出的所有協調方案均被拒絕

但實際上，The Wall Live House早已在上星期四（15日）透過官方Facebook發表聲明，稱因現場維安考量，徐真真該場次的演出需要取消。

而在徐真真發出聲明後，The Wall Live House發文回應稱，場地方因藝人在微博發表的圖片引發維安問題，才開始協調取消活動，過程提出其他的解決方案盼能降低安全疑慮，其中包括，更換場地，延期舉辦等等。聲明又指，「刪除微博」並非如對方所指是場地方執意堅持，而是所有協調都遭到藝人方拒絕。藝人團隊曾單方面就協商過程錄音存檔，擷取對場地方不利之發言，他們對此趁機炒作政治議題深表遺憾。

聲明又道，他們尊重所有的言論及行為自由，此外，他們也有選擇保障場地及工作人員人身安全的自由，並感謝大家的體諒。