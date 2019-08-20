禁令推遲90天　華為：反對美將另外46家華為子公司列「實體名單」

當地時間19日，美國商務部宣布對中國電訊商華為的出口禁令再推遲90日，至11月中旬。不過，商務部同時表示，46家華為的附屬公司將被添加到美國的實體清單中。 對此，華為19日晚間回應稱，美國政府發布的延期臨時許可，沒有改變華為被不公正對待的事實，並反對美國將額外的華為附屬公司列入「實體名單」。

美國商務部長羅斯在媒體訪問中宣布，對美企向華為出口的禁令豁免期再度延長90天。圖為他8月6日在秘魯出席討論委內瑞拉政治危機的峰會。（Reuters）

據《新華社》報道，華為公司發布媒體聲明稱，「華為反對美國商務部將另外46家華為實體列入『實體名單』。美國選擇在這個時間點做出這個決定，再次證明該決定是政治驅動的結果，與美國國家安全毫無關係，這種做法違反市場經濟的自由競爭原則，不會使任何一方從中受益，包括美國公司在內。」

華為說，美國不會通過打壓華為獲得技術領先的地位，呼籲美國政府停止對華為的不公正對待，將華為移出「實體名單」。

華為並表示，美國政府發布的延期臨時許可，沒有改變華為被不公正對待的事實。不管臨時許可延期與否，華為經營受到的實質性影響有限，會繼續聚焦做好自己的產品，服務於全球客戶。

華為發聲明回應指，不論臨時許可延期與否，對華為經營所受到的實質性影響都是有限。（資料圖片）

據悉，被美國政府添加到「實體名單」的公司，美國企業無法在未經過政府批准的情況下，與這些公司有商業往來。據悉，從今年5月以來，美國已經將跟華為有關的100多個人或組織列入「實體清單」。

至於推遲華為禁令的原因，美國商務部表示，延長許可令是為了讓華為的美國客戶有更充分時間來脱離華為設備、轉投其他公司。

（綜合報道）