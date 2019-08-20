華為內部email曝光　任正非：公司處危亡關頭　做好本職就是參戰

當地時間19日，美國商務部宣布對中國電訊商華為的出口禁令再推遲90日，至11月中旬。華為其後發聲明回應指，不論臨時許可延期與否，對華為經營所受到的實質性影響都是有限。 此外，華為公司內部論壇網站「心聲社區」19日發布了華為創始人兼CEO任正非最新簽發的總裁辦電郵，是他在運營商BG組織變革研討會上的講話。任正非直言，現在公司處在危亡關頭，絕大多數員工應心靜如水，做好本職工作就是參戰。

華為公司「心聲社區」公開任正非簽發的電郵。（網站截圖）

「權要聽得見炮聲，錢要體現公司意志」

任正非在講話中稱，華為將來是多BG（Business Group，業務群）制，在地區部要有各BG的協調、考核，並強調改革的目的是為了簡化作戰管理、簡化層次，「權要聽得見炮聲，錢要體現公司意志」。

任正非說，改革將分三步走：第一步改革明確代表處是作戰中心，機關BG和地區部BG共建面向代表處透明的資源中心和能力中心；第二步改革地區部以及BG的作戰部門；第三步改革機關，反對建立重複平台和重複性勞動。

「強調團隊作戰，集體立功，集體受獎」

任正非指出，改革以責任結果為導向，「火線選人、戰壕中提拔」，在戰鬥中激勵一大批新領袖產生，讓英雄倍出，天才成批來，並且要建立「軍團」作戰方式，強調集體奮鬥，集體立功，集體受獎。

任正非又強調，將來華為整個公司的組織結構建設上一定要分清楚責任，主戰部隊必須是「嗷嗷叫」的精兵強將，支援保障部隊業精於勤，這樣才能在五年內形成一個精兵組織。

任正非在講話中提到，將來華為整個公司的組織結構建設上一定要分清楚責任。（資料圖片）

「向上捅破天，向下紮到根」

任正非在講話中最後提到，華為在戰時狀態，既要激進又要保守，市場努力向前進攻，加強經營質量。而研發方面要堅持加大戰略投入，「向上捅破天，向下紮到根」。

任正非稱，華為今年既要努力做好銷售額，同時也要注重合同質量，還要重視回款。「上半年我們經營情況看起來很好，應該是中國區客戶同情我們，及時支付了貨款，中國區銷售量大，顯得現金流多，這並不代表真實情況。」

任正非還說，現在公司處在危亡關頭，第一是號召大家立功，第二是盡快把優秀人員選拔上來。

每個職能部門、每個代表處都要想一想，如果你認為自己不適合這個崗位，可以下崗讓道，讓我們的「坦克」開上戰場；如果你想上戰場，可以拿根繩子綁在「坦克」上拖著走，每個人都要有這樣的決心！絕大多數員工應心靜如水，做好本職工作就是參戰。 任正非

任正非的講話引起華為員工熱議，以下留言摘抄自華為內部論壇「心聲社區」：

「老闆的講話高屋建瓴，如何落地將考驗中高層的理解力！」

「打勝仗才是最重要的。」

「這次公司變革決心之大，打勝仗的決心之大，歷年罕見，還是要感謝川普（特朗普）同學，讓華為進入戰時狀態，不敢下的決心下了，不敢碰的利益格局動了。」

「不改變辦公室將軍錢多事少責任輕的狀態，搞再多變革，效果可能都不會理想！」

（綜合報道）