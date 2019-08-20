Twitter及FB關閉多個內地帳戶　外交部：中國人有權表達看法

社交網站Twitter（推特）和Facebook周一（19日）宣佈，關閉多個來自中國內地的帳戶，並指相信有關帳戶獲官方支持，針對本港近日的示威活動散播不實言論。 中國外交部被問及事件時表示，不瞭解事件的具體情況，但14億中國人有權利表達自己的觀點和看法。

耿爽表示，14億中國人、海外華人華僑、廣大留學生，都有權利就香港局勢表達自己的觀點和看法。（網上圖片）

外交部發言人耿爽在今日（20日）的例行記者會上表示，不瞭解事件的具體情況，但對於當前香港的局勢，14億中國人、海外華人華僑、廣大留學生，當然有權利表達自己的觀點和看法。

之後又有記者問到，中國官方媒體在推特上購買大量廣告，來「負面地描述香港示威者」。耿爽對此回應稱，不知道所謂的「中國官方媒體對香港局勢的負面描述」是指什麼，「我想香港發生了什麼，真相是什麼，想世人自然會有判斷，為什麼中國官方媒體所介紹的就一定是負面的或者錯誤的呢？」

耿爽又指，對於推特公司新出台的政策，「你可以去問推特公司，它為什麼要出台這樣的政策。」他強調，中國媒體利用海外社交媒體，與當地的民眾進行溝通，對外介紹中國政策，講述中國故事，是情理當中的事情。「我也不知道為什麼某些公司或者某些人對此反應如此強烈。我不知道這是不是戳中了他們某些短處。」

據了解，以發起集體性網絡「洗版」而聞名的內地網軍「帝吧」，近日曾多次再次發起大規模行動，到Twitter、Facebook、境外新聞網站等以愛國文宣圖片、言論「洗版」，表示反對「港獨」、「力撐港sir」等。

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Twitter關閉936個來自中國內地的帳戶

早前報道，Twitter關閉936個來自中國內地的帳戶，稱其涉及刻意散播不實言論，該等帳戶的目的是試圖刻意及針對性地在香港煽動不和，包括貶損香港抗議活動的正當性和政治立場。且有充足證據顯示，這是一次背後有國家支持的行動。

Facebook則表示，他們追隨Twitter的做法，一共刪除了7個專頁、3個群組及5個帳戶，全部都與針對香港示威活動採取不實行為有關。