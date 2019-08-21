時隔1年再曬與華春瑩合照　河野太郎：久違的自拍

日本外相河野太郎周二（20日）抵達中國，參加時隔3年重啟的中日韓外長會。除了探訪古北水鎮、爬長城，河野太郎時隔1年再次曬出與中國外交部發言人華春瑩的微笑自拍。

河野太郎在Twitter曬出與華春瑩的自拍合照。（Twitter@konotarogomame）

河野太郎20日傍晚6時25分左右在Twitter發文稱「久違的自拍」（久しぶりのセルフィー），並配上自己與華春瑩的合影，目前已經得到了超過3.9萬個Like。不少日本網民紛紛留言稱「很棒的笑容」「兩個人都笑得很開心」，有網民也指出「去年兩個人也拍過照片」。

河野太郎一年前也和華春瑩自拍互動。（網上圖片）

據了解，去年1月，河野太郎訪華後也曾曬出和華春瑩自拍互動的相片，並配文稱「和一位著名的中國女士」，引發關注。但隨後，日本參議院議員小西洋之卻對河野與中方官員的合影進行批評，聲稱「中方人員只是政府發言人」，指河野的行為是「自降身段」。河野當時則以「還有人在拍照的時候考慮對方的『級別』啊，太累了吧」作為回應。

值得一提是，今年7月，中國外交部網站顯示華春瑩已出任新聞司司長，成為中國首位外交部新聞司女司長，並繼續以發言人的身份主持記者會。

而在今年8月的此次訪華中，除了曬出與華春瑩的合影，河野還在Twitter上分享一段短片，拍攝北京近郊的風景，並上載一張自己爬長城的照片，以中文寫道「不到長城非好漢」，看上去相當享受這次訪華之旅。

據悉，此次中日韓外長會周三（21日）在北京舉行，由中國國務委員兼外交部長王毅主持會議，河野太郎和韓國外長康京和出席。三方就籌備第八次中日韓領導人會議、三國合作未來發展及共同關心的國際地區問題交換意見。

（海外網）