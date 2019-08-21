【哪吒之魔童降世】票房破42億　超《復仇者聯盟4》成陸影史季軍

今日（21日）是國產動畫電影《哪吒之魔童降世》上映第27天，其內地總票房已經突破42.39億（人民幣，下同）大關，超越《復仇者聯盟4：終局之戰》成為內地影史季軍，僅次於《戰狼2》及《流浪地球》。

《哪吒之魔童降世》成內地影史季軍。（中國票房網）

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「中國票房網」數據顯示，截至今日下午4時，《哪吒之魔童降世》內地總票房成功達到42.39億元，超越《復仇者聯盟4：終局之戰》創下的42.37億內地票房，成為內地影史季軍。

《哪吒之魔童降世》於7月26日上畫。據此前報道，電影上映第19天時，該片的觀影人次突破了1億大關，是內地有數據統計以來第三部觀影人次破億的電影，也是首部觀影人次破億的動畫電影。上映第24天時，票房突破40億大關，成為內地影史第四部票房超40億的作品。

內地電影平台「貓眼電影」此前預測，《哪吒之魔童降世》的最終票房有望達到46.84億。如能實現，將超過科幻大作《流浪地球》（46.55億）成為內地影史亞軍。《哪吒之魔童降世》能否打破這一紀錄，成為內地網民關注的焦點。

值得一提的是，《哪吒之魔童降世》亦即將「衝出中國」，於月底在北美、澳洲和紐西蘭等地上映。