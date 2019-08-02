《哪吒》票房破15億　超越《優獸大都會》居內地動畫影史冠軍

國產動畫電影《哪吒之魔童降世》（簡稱《哪吒》）自7月26日上畫以來，內地票房、口碑一路走高，至周五（2日）傍晚6時已創下約15.9億（人民幣，下同）票房，超越迪士尼動畫《優獸大都會》（Zootopia）的15.27億，位列中國動畫電影票房第一。目前《哪吒》票房還在一路走高。

《哪吒之魔童降世》宣傳照。（微博）

據悉，電影《哪吒》由餃子執導和編劇，可可豆動畫、北京光線影業、十月文化傳媒等公司聯合出品發行，改編自中國神話故事，講述神話人物「哪吒」的成長經歷故事，雖「生而為魔」卻「逆天而行鬥到底」。

綜合內媒報道，早在7月31日零時，《哪吒》的分賬票房就已達到10億，累計綜合票房更是突破11億，成為國產動畫電影票房冠軍。

《中國電影報》副總編輯張晉鋒表示，《哪吒》之所以能夠攪動暑期檔，與影片自身貼合受眾市場有很大關係。「它是一部商業片，根據當下中國觀眾，尤其是年輕觀眾消費的審美取向做了一些很有針對性的改編。所有成功的市場創作都是迎合當下主流觀眾、迎合時代的，我覺得這樣的因素有非常大的拉動作用。」他並認為，影片甚至可能突破30億的動畫電影「天花板」。

也有行內人士表示，《哪吒》的出現，會讓人們更加關注國產動畫產業。「這兩年，一定是國產動畫的爆發期，會有更多資金湧入這個行業。」

（綜合報道）