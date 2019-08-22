【9死35失蹤】四川汶川暴雨引發泥石流　1名消防員救援途中遇難

據四川阿壩州委外宣辦官方微博消息，汶川「8．20」強降雨特大山洪泥石流災害已致9人遇難，包括一名消防隊員，另有35人失蹤，6人受傷。阿壩州政府已撥出200萬元人民幣應急救災資金用於搶險救災。

航拍遭遇暴雨災害後的汶川水磨鎮。（紅星新聞/視覺中國）

綜合內媒報道，阿壩州周二（20日）遭受暴雨侵襲，引發山泥傾瀉、泥石流、堰塞湖等，汶川縣、理縣、茂縣、松潘縣、臥龍特別行政區等17個鄉鎮均有不同程度受災。其中汶川受災較為嚴重，境內多條道路損毀，各鄉鎮已避險撤離安置群眾逾5萬人。

災情發生後，武警四川總隊阿壩支隊投入120名兵力、13台車輛，至汶川縣城區及周邊鄉鎮展開搶險救援任務；機動第一支隊出動600名兵力、50台車輛，在汶川縣各鎮開展搶險救援任務。20日凌晨，汶川水磨鎮專職消防隊班長更斯窮在救援過程中被洪水沖走，不幸遇難。

四川臥龍水電站有可能失穩潰壩

此外，因大暴雨引發山洪及泥石流，位於四川臥龍的龍潭水電站大壩洩洪閘無法開啟，出現洪水漫壩。據水利部、四川省水利廳工作組和電站方人員21日上午現場查看，水電站水位約1641米，高於堤頂約4米，超過了大壩設計穩定工況，不排除大壩發生失穩潰壩可能。

目前，四川省水利廳連續發出3個通知，對排除龍潭水電站險情、上下游受威脅人員轉移、災害區域電力保障等工作進行了安排。當地政府20日已轉移下游影響區域群眾。

（中新網、澎湃新聞）