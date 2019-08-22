深圳放開敬老福利戶籍限制　港籍居民滿60歲同享免費搭乘地鐵巴士

內地近日大力宣傳深圳作為先行示範區，當中在深圳工作及居住的港澳居民可享市民待遇。 而據《南方都市報》22日（今日）報道，深圳市政府日前決定擴大深圳市老年人享受敬老優惠待遇範圍，不再以深圳市戶籍為限，凡在深圳市居住的年滿60歲老人（包含港澳台籍），憑本人身份證或港澳台居民居住證，可享受敬老優惠待遇，包括免費搭乘地鐵、巴士，免費進入全市各公園和公共文化場所等。

港籍深圳居民滿60歲，將同樣可享受免費搭乘地鐵及巴士的福利。（網上圖片）

報道指，此前享受深圳敬老優惠待遇需要有深圳市戶籍，而男性、女性年齡分別應在65歲、60歲以上。是次擴大優待範圍後，不限戶籍、包括港澳台籍的年滿60歲老人，只要在深圳居住，都能夠在深圳享受到相同待遇，且相關待遇目前已施行。

除了免費搭乘巴士、地鐵（限普通車廂）外，新政的優待內容還包括：免費進入全市各公園；免費進入深圳市政府投資建設的各旅遊景區，鼓勵社會投資建設旅遊景區對老年人實行優惠或免費；免費進入全市各公共文化場所（博物館、文化館、美術館、圖書館等） ；免費或優惠使用全市公共體育場館（含公立學校體育場館），其中收費項目應面向老年人設立免費或優惠的時段和區域。

但需要提醒的是，以上優待不包括上述場所有重要活動安排的情況。新政還要求高危險性體育項目應當遵從經營場所對參加人員的身體要求和相關限制。

此外，新政還包括符合上述資格的老人可免費使用全市各公廁，在全市各醫療機構看病享受優先窗口和通道服務，以及給予優先免費法律援助等。

（南方都市報）