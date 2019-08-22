華為暫無推出鴻蒙手機計劃　公司高管稱仍希望保持Android系統

據美國科技新聞網站CNET消息，雖然華為在大力宣傳其鴻蒙操作系統，但該公司還是希望能保持Android生態系統，因此並沒有推出鴻蒙手機的計劃。

報道稱，華為高級副總裁Vincent Yang在8月21日紐約舉行的一場媒體活動上表示，「我們希望保持一個標準，一個生態系統」，隨後他又並補充道，鴻蒙系統將作為公司的「option B」。

華為在北京時間8月9日正式推出了自研操作系統鴻蒙。（VCG）

他還表示，後續華為還將推出搭載鴻蒙系統的手錶，並暗示華為Mate 30系列將繼續使用Android操作系統。

雖然Vincent Yang稱華為並不太可能推出鴻蒙手機，但如果美國的禁令禁止華為使用Google的關鍵服務，那麼事情可能會有所改變。

美國商務部8月19日宣布，決定將對華為繼續從美國企業購買產品的臨時許可延長90天，但新增了46家華為子公司到實體名單。

有分析人士指出，「如果我是Google，我會擔心鴻蒙操作系統在物聯網領域的作為。Google在智能手機操作系統方面占主導地位，但物聯網仍是一個相對新的戰線，這是一場即將到來的戰鬥。」

美國Counterpoint調研公司分析師沙赫（Neil Shah）稱，鴻蒙系統是華為一次「很大的機遇」，在各種設備之間建立「統一的平台」。

不過，也有分析認為，鴻蒙系統作為一個新的操作系統，在生態上還有所欠缺，這是當前乃至以後幾年鴻蒙系統面臨的最大的挑戰。

（綜合報道）