美國指控華為利用秘密子公司　在蘇丹及敘利亞經營業務

中國電訊商華為副董事孟晚舟被美國指控違反伊朗制裁令，2018年底於温哥華機場被捕。加拿大最高法院8月20日就孟晚舟引渡案，公布控辯雙方提交的法庭文件，華為除了涉嫌在伊朗設立子公司，亦涉嫌用代號和秘密子公司，在敘利亞、蘇丹和伊朗開展業務。

彭博社報道，文件顯示，華為在敘利亞經營一家名為「Canicula」的實體，在內部電子表格中以「A7」代表；在蘇丹經營的實體名為「DirectPoint」，並以「A5」指代。

文件指出，華為營運這些實體公司的方式，就和控制伊朗子公司一樣。有關子公司涉嫌違反美國制裁令，獲得美國的商品、技術和服務。華為對此不予置評。

據法律文件又顯示，孟晚舟在加拿大被拘留期間，曾接受一名加拿大邊境服務局（CBSA）人員的審訊，承認華為確實在伊朗設有辦事處。

孟晚舟律師就向法院提交文件和影片，指加拿大當局拘留孟晚舟時，無提及美國已發出拘捕令，又在違反當事人知情權之下獲取證據，是非法拘留和問話，要求停止引渡。

美國指控孟晚舟與華為欺騙銀行，並違反美國對伊朗制裁禁令，涉及金額達一億美元。美國在文件中指出，孟晚舟一旦被引渡，將計劃傳召滙豐、渣打、法國巴黎銀行，以及花旗的高層管理人員作證。這些銀行宣稱被孟晚舟及華為誤導，與華為有銀行業務往來。