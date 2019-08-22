汪洋西藏調研　強調「高品質打贏西藏脱貧攻堅戰」

中共承諾到2020年全面進入小康社會，實現農村貧困人口全部脱貧，而眼下2020年很快就要到來。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋近日在西藏調研期間強調，當前脱貧攻堅進入決戰決勝關鍵階段，最要緊的是防止工作鬆懈、防止思想滑坡，要確保高品質打贏脱貧攻堅戰，確保西藏各族群眾同全國人民一道實現全面小康。

20日，汪洋在阿里地區普蘭縣巴嘎鄉雄巴村了解貧困戶脱貧後的生產生活情況。（新華社）

19日至21日，汪洋先後到山南、拉薩等地，深入扶貧搬遷安置點、扶貧產業園、貧困戶、村委會和宗教活動場所瞭解情況，並主持召開脱貧攻堅鞏固提升座談會，聽取有關方面意見建議。

汪洋充分肯定西藏脱貧攻堅等工作取得的顯著成績。他強調，檢驗脱貧品質的重要指標，就是看脱貧成果能不能鞏固。他說，要扎扎實實抓好整改落實，防止由於認識不到位、責任不落實造成脱貧品質不高、脱貧成果不鞏固等問題。已經脱貧和即將脱貧的地方，要把主要精力放在鞏固脱貧成果和防止返貧上。

汪洋又指出，要切實貫徹綠水青山就是金山銀山的理念，守護好雪域高原的藍天碧水和清潔空氣，走經濟與資源環境相協調的文明發展道路。

強調要「把握反分裂鬥爭主動權」

汪洋強調，西藏處在對達賴集團鬥爭的最前沿，脱貧攻堅、宗教工作、反分裂鬥爭要統籌兼顧、相互促進。

他說，要把脱貧攻堅成果作為生動教材，用客觀事實、鮮活案例講好西藏「扶貧故事」，讓各族群眾真正感受到黨的關懷，堅定聽黨話、跟黨走的信念。要全面貫徹黨的宗教工作基本方針，完善寺廟管理長效機制，深入排查化解各種風險隱患，牢牢把握反分裂鬥爭主動權。要宣導健康文明生活方式，引導群眾理性信仰宗教，激發脱貧致富內生動力，引導宗教健康有序發展。

（新華社）