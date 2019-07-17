汪洋兼任中央新疆工作協調小組組長：對口援疆是國家戰略

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋，兼任中央新疆工作協調小組組長。 央視《新聞聯播》16日報道，第7次全國對口支援新疆工作會議14日至16日在新疆和田召開，報道首次以中央新疆工作協調小組組長形容汪洋的身分。

汪洋在新疆和田出席全國對口支援新疆工作會議。（新華社）

另據新華社報道，汪洋在會議上講話時強調，對口援疆是國家戰略，是實現新疆社會穩定與長治久安總目標的重要舉措，要堅持全面援疆、精準援疆、長期援疆。

汪洋指出，在各有關方面大力支持下，新一輪對口援疆投入資金之巨、參與人員之多、覆蓋領域之廣前所未有，改變了天山南北的發展面貌，促進了各民族交往交流交融，成績來之不易，值得充分肯定。

汪洋又稱，新疆工作也面臨新形勢新任務。對口援疆工作必須認真總結經驗，要突出抓好幹部人才援疆，堅持民生優先，聚焦脱貧攻堅和擴大就業，資金項目更多向基層傾斜，解決羣眾最關心最直接最現實的利益問題。

報道指，在和田期間，汪洋還參觀了對口援疆工作成就展，考察有關單位和企業並看望脱貧户。另據內地傳媒統計，今年3月汪洋亦曾在新疆調研，而中央新疆工作協調小組自2000年成立起，一直由政治局常委兼任組長，上一任組長為時任全國政協主席俞正聲。

（央視、新華社）