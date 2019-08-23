【人紅是非多】電影《哪吒》惹抄襲爭議　舞台秀團隊發聲明維權

國產動畫電影《哪吒之魔童降世》（簡稱《哪吒》）內地票房屢創新高，截至23日下午已突破43億（人民幣．下同），穩坐中國影史季軍。 但人紅是非多，《哪吒》近日遭到內地影視公司「中影華騰」控訴抄襲其出品的舞台創意秀《五維記憶》。「哪吒被指涉嫌抄襲」的話題在23日一度佔據微博熱搜榜首位。

舞台秀《五維記憶》（上圖）與電影《哪吒》（下圖）的畫面對比。（微博＠石璟箜篌 ）

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《五維記憶》版權方中影華騰周三（21日）在官方微博表示，「一個是近期上映的動漫電影，一個是在國內外公演三年之久的創意秀，要說抄襲，到底誰抄襲誰？我們倒是想問問 電影哪吒之魔童降世為啥和《五維記憶》創意秀腳本故事如此相似，就連場景都能神還原，我們的主創團隊真想和餃子導演（註：電影《哪吒》的導演楊宇）對對劇本。」

至周四（22日），中影華騰召開媒體見面會，針對《哪吒》涉嫌抄襲一事公開維權。中影華騰認為，《哪吒》從故事情節、大綱設置、場景設計等多方面與該創意秀「高度近似」。

據公開資料顯示，《五維記憶》主題是「愛、生命、平衡、美妙、和諧」，將數字藝術和真人表演相結合營造故事劇情。故事則以黑精靈和白精靈以及他們和鮮花姑娘的愛情為線索，演繹出陰陽互補、生生不息的宇宙和生命運轉變化。

而電影《哪吒》改編自中國神話故事，講述神話人物「哪吒」的成長經歷故事，雖「生而為魔」卻「逆天而行鬥到底」。

中影華騰召開媒體見面會，針對《哪吒》涉嫌抄襲一事公開維權。（網上圖片）

當天維權聲明會上，中影華騰聘請的崔姓律師表示，要求《哪吒》停止對《五維記憶》的侵權，並道歉、賠償。「我們對自己的作品有信心，是否有抄襲，是否侵權，我們不做主管的臆測，交給法律。根據目前的證據材料，是否近似，法律有標準。」而目前《哪吒》片方對於中影華騰的舉動尚未有回應。

網民熱議：

「怕出名豬怕壯啊，好幾部影視劇大火之後都傳出涉嫌抄襲，最後都不了了之了。」

「流浪地球火的時候也有人出來說抄襲，現在哪吒火了又有人出來說抄襲了，你們這些個人就會蹭熱度。」

「如果哪吒只賣了1000萬票房，有沒有人出來說它抄襲？」

「單從創意方面，這的確有很大抄襲嫌疑。」

《哪吒之魔童降世》目前位居內地影史季軍。（資料圖片）

除了惹上抄襲爭議以外，還有網民爆料稱，《哪吒》幕後製作外判的數十家公司涉嫌使用盜版軟件，被軟件方控告。事件同樣引起熱議，有網民還稱此事可能會影響哪吒後續作品的製作。惟目前只有數張聊天記錄截圖在網上流傳，未能證明真偽。《哪吒》片方亦暫時未有回應此事。

（綜合報道）