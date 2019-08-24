【華為孟晚舟被捕】駐加國大使：美國夥同其個別盟友霸凌中國企業

華為「太子女」孟晚舟在加拿大被捕，面臨被引渡到美國受審的聆訊，隨後兩名加拿大公民在中國被捕，罪名均與中國國家安全有關。 美國國務卿蓬佩奧與加拿大外長方慧蘭日前共見記者時，批評中方將孟晚舟事件與兩名加拿大公民被捕視作對等，且在道義上相似。方慧蘭稱重申，孟晚舟引渡事宜是刑事司法問題而非政治問題。 對此，中國駐加拿大大使館發言人在當地時間周五（23日）表態，強調兩件事的性質完全不同。

孟晚舟在加拿大被捕。（影片截圖）

發言人指，孟晚舟事件不是簡單的司法案件，「是美國動用國家力量，夥同其個別盟友，以莫須有的罪名對一間中國民營高科技企業進行打壓」，是典型的霸凌行為。發言人批評，美國及加拿大有個別政客在孟晚舟事件上顛倒黑白，妄圖誤導輿論和民眾，更是再次充分暴露孟晚舟事件的政治屬性，「美、加在孟晚舟事件上的所作所為才是任意拘禁中國公民，兩國濫用雙邊引渡條約，嚴重侵犯中國公民合法權益，完全是出於政治目的」，再次敦促美國及加拿大認真對待中方嚴正立場，糾正錯誤，立即釋放孟晚舟，並確保其平安回到中國。

發言人又提到，在中國被捕加拿大公民康明凱、斯帕弗，都是涉嫌危害中國國家安全犯罪被依法逮捕，「我們再次重申，中國是法治國家，中國司法機關依法獨立辦案。任何國家都應尊重中國司法主權，不應當對中國司法主權範圍內的事情指手畫腳。」

（中國駐加拿大大使館）